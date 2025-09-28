Рейтинг@Mail.ru
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России - РИА Новости, 28.09.2025
10:00 28.09.2025
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России - РИА Новости, 28.09.2025
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Польские военные вернули на аэродромы самолеты, ранее поднятые в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T10:00:00+03:00
2025-09-28T10:00:00+03:00
ВАРШАВА, 28 сен - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы самолеты, ранее поднятые в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил страны. Утром в воскресенье польское командование сообщало, что дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине. "Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена... Активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования в соцсети X. Отмечается, что нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было. Польские военные поблагодарили за помощь Королевские Военно-воздушные силы Нидерландов, чьи истребители F-35 были задействованы минувшей ночью, а также Бундесвер, чьи системы ПВО Patriot несут боевое дежурство в Польше. В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности России

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет ВВС Польши
Самолет ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет ВВС Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 сен - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы самолеты, ранее поднятые в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил страны.
Утром в воскресенье польское командование сообщало, что дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине.
Истребители Тайфун Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Посол рассказал, кто использовал инцидент с БПЛА в Польше
Вчера, 03:20
"Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена... Активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования в соцсети X.
Отмечается, что нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было.
Польские военные поблагодарили за помощь Королевские Военно-воздушные силы Нидерландов, чьи истребители F-35 были задействованы минувшей ночью, а также Бундесвер, чьи системы ПВО Patriot несут боевое дежурство в Польше.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Лавров указал на важный факт в инциденте с беспилотниками в Польше
01:51
 
