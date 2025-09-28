https://ria.ru/20250928/samolety-2044872447.html

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России

ВАРШАВА, 28 сен - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы самолеты, ранее поднятые в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил страны. Утром в воскресенье польское командование сообщало, что дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине. "Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена... Активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования в соцсети X. Отмечается, что нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было. Польские военные поблагодарили за помощь Королевские Военно-воздушные силы Нидерландов, чьи истребители F-35 были задействованы минувшей ночью, а также Бундесвер, чьи системы ПВО Patriot несут боевое дежурство в Польше. В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

