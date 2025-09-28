Рейтинг@Mail.ru
В Румынии неизвестный распылил слезоточивый газ на избирательном участке - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/rumyniya-2044941670.html
В Румынии неизвестный распылил слезоточивый газ на избирательном участке
В Румынии неизвестный распылил слезоточивый газ на избирательном участке - РИА Новости, 28.09.2025
В Румынии неизвестный распылил слезоточивый газ на избирательном участке
Неизвестный мужчина распылил слезоточивый газ на избирательном участке в румынском городе Яссы, открытом для участия граждан Молдавии в парламентских выборах,... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T16:15:00+03:00
2025-09-28T16:15:00+03:00
в мире
молдавия
россия
яссы
майя санду
евгения гуцул
игорь додон
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044890339_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_5216d1fb17258fea907fbd932a6cc22e.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Неизвестный мужчина распылил слезоточивый газ на избирательном участке в румынском городе Яссы, открытом для участия граждан Молдавии в парламентских выборах, сообщает молдавский портал Newsmaker. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. "Неизвестный проник и распылил слезоточивый газ на избирательном участке 38/237, Яссы-3. Силы правопорядка отреагировали оперативно. Нарушитель доставлен в Инспекторат полиции", - сообщает портал. Журналисты уточнили, что ни один из присутствующих в помещении избирательного участка в момент происшествия не пострадал, в вызове скорой помощи не возникло необходимости. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044927609.html
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044931314.html
молдавия
россия
яссы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044890339_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_e55d23b0cb9ea862b5e06576d09b3b48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, яссы, майя санду, евгения гуцул, игорь додон, снг, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Россия, Яссы, Майя Санду, Евгения Гуцул, Игорь Додон, СНГ, Парламентские выборы в Молдавии
В Румынии неизвестный распылил слезоточивый газ на избирательном участке

В Румынии мужчина распылил слезоточивый газ на участке для граждан Молдавии

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на участке в Кишиневе на парламентских выборах
Женщина голосует на участке в Кишиневе на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на участке в Кишиневе на парламентских выборах
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Неизвестный мужчина распылил слезоточивый газ на избирательном участке в румынском городе Яссы, открытом для участия граждан Молдавии в парламентских выборах, сообщает молдавский портал Newsmaker.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов.
Граждане голосуют на избирательном участке на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
На участках в Европе выявили нарушения на выборах в молдавский парламент
Вчера, 14:55
"Неизвестный проник и распылил слезоточивый газ на избирательном участке 38/237, Яссы-3. Силы правопорядка отреагировали оперативно. Нарушитель доставлен в Инспекторат полиции", - сообщает портал.
Журналисты уточнили, что ни один из присутствующих в помещении избирательного участка в момент происшествия не пострадал, в вызове скорой помощи не возникло необходимости.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Мужчина голосует на избирательном участке в посольстве Республики Молдавия в Москве на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Завтра может не наступить". Молдавия проводит "последние" выборы
Вчера, 15:08
 
В миреМолдавияРоссияЯссыМайя СандуЕвгения ГуцулИгорь ДодонСНГПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала