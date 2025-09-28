https://ria.ru/20250928/rumyniya-2044941670.html

В Румынии неизвестный распылил слезоточивый газ на избирательном участке

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Неизвестный мужчина распылил слезоточивый газ на избирательном участке в румынском городе Яссы, открытом для участия граждан Молдавии в парламентских выборах, сообщает молдавский портал Newsmaker. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. "Неизвестный проник и распылил слезоточивый газ на избирательном участке 38/237, Яссы-3. Силы правопорядка отреагировали оперативно. Нарушитель доставлен в Инспекторат полиции", - сообщает портал. Журналисты уточнили, что ни один из присутствующих в помещении избирательного участка в момент происшествия не пострадал, в вызове скорой помощи не возникло необходимости. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

