https://ria.ru/20250928/rumynija-2044908945.html

В Румынии массово привозят граждан Молдавии на избирательный участок

В Румынии массово привозят граждан Молдавии на избирательный участок - РИА Новости, 28.09.2025

В Румынии массово привозят граждан Молдавии на избирательный участок

В Румынии массово привозят граждан Молдавии на избирательный участок для голосования на парламентских выборах, сообщил телеграм-канал "Новости для Гагаузии". РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T13:59:00+03:00

2025-09-28T13:59:00+03:00

2025-09-28T14:45:00+03:00

в мире

молдавия

румыния

гагаузия

майя санду

евгения гуцул

игорь додон

парламентские выборы в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044922494_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bc5a699288ae95482a36af85e6bf2020.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Румынии массово привозят граждан Молдавии на избирательный участок для голосования на парламентских выборах, сообщил телеграм-канал "Новости для Гагаузии". Речь идет об участке 38/248 в Сибиу. В октябре 2024 года на президентских выборах именно европейская диаспора принесла нужные Майе Санду голоса. Это привело к подозрениям в массовых фальсификациях. Выборы в МолдавииПарламентские выборы проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок. В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.

https://ria.ru/20250928/moldova-2044778821.html

https://ria.ru/20250928/moldavija-2044876531.html

https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044868393.html

молдавия

румыния

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подвоз избирателей в Румынии на участок по выборам в парламент Молдавии В Румынии организовали подвоз избирателей на участок по выборам в парламент Молдавии, сообщает телеграм-канал "Новости для Гагаузии". 2025-09-28T13:59 true PT0M21S

Воронин: "Власти Молдавии намерены использовать зарубежные участки для фальсификации" Сопредседатель Патриотического блока Воронин заявил РИА Новости, что власти Молдавии намерены использовать зарубежные участки для фальсификации итогов. 2025-09-28T13:59 true PT1M11S

Молдаване в Москве раскритиковали Кишинев за ограничения на выборах Молдаване в Москве раскритиковали Кишинев за ограничения на выборах. Молдавская диаспора, голосующая на парламентских выборах в Москве, рассказала РИА Новости о проходящих выборах, назвав их диктатурой под видом демократии, а также отметив, что из-за маленького количества бюллетеней, выделенных Москве, голосовать приходится в других странах. В России открыто всего два участка для голосования - оба находятся в Москве, причем в одном месте. Один из участков - в посольстве Молдавии, второй участок - в консульском отделе посольства, который находится за углом, в том же самом здании. 2025-09-28T13:59 true PT2M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, румыния, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, игорь додон, парламентские выборы в молдавии