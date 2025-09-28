В Румынии подвозят граждан Молдавии на участок для голосования в Сибиу
Выборы в Молдавии
Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.
Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.
- "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
- Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;
- Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
- "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
Граждане Молдавии сегодня выбирают депутатов в парламент страны.
Голосование проходит на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.
В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.
Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.
Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.
Партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.
Еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.
На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие избиратели называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.
