Россиянка уехала в Таиланд и попала в рабство, пишут СМИ

2025-09-28T20:59:00+03:00

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россиянка, приехавшая в Таиланд работать, попала в рабство, сообщил Telegram-канал Mash."Девушка из Читы приехала в Бангкок работать моделью по объявлению в Telegram-канале, но по прибытии в Таиланд ее увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой", — говорится в сообщении.Знакомая девушки утверждает, что пленников заставляют работать по 16 часов — заниматься мошенничеством и вымогать деньги, а тех, кто не слушается, бьют и грозят продать на органы.По данным Mash, на данный момент связи с пропавшей девушкой нет.Ранее сообщалось, что в Испании освобождены пять женщин, которых сексуально эксплуатировала преступная сеть, занимающаяся торговлей людьми и сбытом наркотиков. Операция завершилась задержанием восьми человек. Полиция провела четыре обыска, один из них в притоне, который был закрыт, а также изъяла два килограмма кокаина. Отмечается, что преступная группа состояла из граждан Латинской Америки и Испании. Женщин из Колумбии и Венесуэлы завлекали ложными обещаниями работы, перевозили в Испанию и забирали документы, после чего заставляли оказывать сексуальные услуги.

