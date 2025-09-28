https://ria.ru/20250928/rossiya-2044971111.html
Сотрудник зоопитомника погиб после нападения животного
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Сотрудник зоопитомника погиб в Забайкалье после нападения животного, сообщает СУСК по региону.
В воскресенье в соцсетях распространилось видео, где запечатлено, как олень "выдавливает" часть железной ограды вольера и выбегает оттуда. Его пытаются поймать, но животное бьёт одного из сотрудников, за кадром слышны крики очевидцев, среди них есть и детские голоса.
По данным СУСК, происшествие случилось в воскресенье.
"Поступило сообщение о гибели работника зоопитомника "Амодово" в результате нападения животного. По данному факту... проводится доследственная проверка по... ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека)", - сообщает СУСК по Забайкальскому краю в своем Тelegram-канале.
В ведомстве уточняют, что следователи выехали на место происшествия, опросят сотрудников зоопитомника, изучат необходимые документы, будет назначена судебная медицинская экспертиза.