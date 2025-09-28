Рейтинг@Mail.ru
20:03 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/rossiya-2044971111.html
Сотрудник зоопитомника погиб после нападения животного
Сотрудник зоопитомника погиб после нападения животного
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Сотрудник зоопитомника погиб в Забайкалье после нападения животного, сообщает СУСК по региону. В воскресенье в соцсетях распространилось видео, где запечатлено, как олень "выдавливает" часть железной ограды вольера и выбегает оттуда. Его пытаются поймать, но животное бьёт одного из сотрудников, за кадром слышны крики очевидцев, среди них есть и детские голоса. По данным СУСК, происшествие случилось в воскресенье. "Поступило сообщение о гибели работника зоопитомника "Амодово" в результате нападения животного. По данному факту... проводится доследственная проверка по... ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека)", - сообщает СУСК по Забайкальскому краю в своем Тelegram-канале. В ведомстве уточняют, что следователи выехали на место происшествия, опросят сотрудников зоопитомника, изучат необходимые документы, будет назначена судебная медицинская экспертиза.
происшествия, россия, забайкальский край
Происшествия, Россия, Забайкальский край
Сотрудник зоопитомника погиб после нападения животного

В Забайкалье сотрудник зоопитомника погиб после нападения животного

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Сотрудник зоопитомника погиб в Забайкалье после нападения животного, сообщает СУСК по региону.
В воскресенье в соцсетях распространилось видео, где запечатлено, как олень "выдавливает" часть железной ограды вольера и выбегает оттуда. Его пытаются поймать, но животное бьёт одного из сотрудников, за кадром слышны крики очевидцев, среди них есть и детские голоса.
По данным СУСК, происшествие случилось в воскресенье.
"Поступило сообщение о гибели работника зоопитомника "Амодово" в результате нападения животного. По данному факту... проводится доследственная проверка по... ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека)", - сообщает СУСК по Забайкальскому краю в своем Тelegram-канале.
В ведомстве уточняют, что следователи выехали на место происшествия, опросят сотрудников зоопитомника, изучат необходимые документы, будет назначена судебная медицинская экспертиза.
Белый тигр - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Тигр загрыз сотрудника мариупольского зоопарка
22 апреля, 13:34
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский край
 
 
