"Им не выжить". В США предупредили об опасном плане ЕС против России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Армии европейских стран не способны противостоять России без помощи США, такое мнение выразил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive."Cамое удручающее во всей этой истории — то, что это очередная отчаянная попытка втянуть нас, Соединенные Штаты, в войну с Россией. Потому что в этом и суть. Это ведь делают маленькие страны. Польская армия, пожалуй, вполне неплохая. Она точно намного лучше трех других — немецкой, французской и британской. <…> Эти три друга пойдут ко дну. Им не выжить", — сказал он.Эксперт также добавил, что ситуация в мире "с каждым днем становится все жарче, поскольку позиции глобалистов, которые заправляют в Европе, стремительно ослабевают".В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у российских границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Западные политики, по его словам, регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

