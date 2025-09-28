https://ria.ru/20250928/rossiya-2044893113.html
ВС России проводят зачистку пригородной территории в Кировске в ДНР
ВС России проводят зачистку пригородной территории в Кировске в ДНР - РИА Новости, 28.09.2025
ВС России проводят зачистку пригородной территории в Кировске в ДНР
Российская группировка войск "Запад" проводит зачистку пригородной территории Кировска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" проводит зачистку пригородной территории Кировска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские подразделения проводят зачистку пригородной территории", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
