Рейтинг@Mail.ru
Никто не может запретить торговлю между Россией и Китаем, заявил Решетников - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/rossija-2044909714.html
Никто не может запретить торговлю между Россией и Китаем, заявил Решетников
Никто не может запретить торговлю между Россией и Китаем, заявил Решетников - РИА Новости, 28.09.2025
Никто не может запретить торговлю между Россией и Китаем, заявил Решетников
Никакая третья страна не может запретить торговлю Россию и Китая, товарооборот двух стран сбалансирован, что добавляет торговле устойчивости, заявил журналистам РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:04:00+03:00
2025-09-28T14:04:00+03:00
экономика
китай
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_0:188:3232:2006_1920x0_80_0_0_0f96bc5cdc419a01f0c840c99fc08a68.jpg
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Никакая третья страна не может запретить торговлю Россию и Китая, товарооборот двух стран сбалансирован, что добавляет торговле устойчивости, заявил журналистам в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам 28-го заседания подкомиссии РФ и КНР по торгово-экономическому сотрудничеству. "Европейцы, американцы пытаются что-то санкционировать постоянно, поэтому что-то приходится перенастраивать, но невозможно нашу торговлю (России и Китая – ред.) никакой третьей стране запретить, это точно", - заявил Решетников. Более того, отметил министр, "сильно добавляет устойчивости то, что торговля сбалансирована, у нас примерно сбалансирован товарооборот: то Китай к нам больше поставляет, то мы к ним больше поставляем".
https://ria.ru/20250928/marshrut-2044862936.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_c7c34dedd9b2bd58cf3065cf27dc8384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Китай, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Никто не может запретить торговлю между Россией и Китаем, заявил Решетников

Решетников: ни одна страна не может запретить торговлю России и КНР

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Никакая третья страна не может запретить торговлю Россию и Китая, товарооборот двух стран сбалансирован, что добавляет торговле устойчивости, заявил журналистам в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам 28-го заседания подкомиссии РФ и КНР по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Европейцы, американцы пытаются что-то санкционировать постоянно, поэтому что-то приходится перенастраивать, но невозможно нашу торговлю (России и Китая – ред.) никакой третьей стране запретить, это точно", - заявил Решетников.
Более того, отметил министр, "сильно добавляет устойчивости то, что торговля сбалансирована, у нас примерно сбалансирован товарооборот: то Китай к нам больше поставляет, то мы к ним больше поставляем".
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Россия предложила Китаю запустить трансграничные маршруты
Вчера, 08:33
 
ЭкономикаКитайРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала