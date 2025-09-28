Рейтинг@Mail.ru
Россия работает над ответной мерой по безвизовому режиму для Китая - РИА Новости, 28.09.2025
08:32 28.09.2025
Россия работает над ответной мерой по безвизовому режиму для Китая
Россия работает над ответной мерой по безвизовому режиму для Китая
китай
россия
максим решетников
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Россия работает над ответной мерой по безвизовому режиму для китайских туристов, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели. "Мы видим огромный потенциал сотрудничества, учитывая тесно развивающееся отношения России и Китая на всех уровнях двустороннего и многостороннего взаимодействия", - заявил Решетников. Он от имени правительства поблагодарил китайское руководство "за принятие такого важного решения, как отмена виз для российских туристов". "По решению президента России Владимира Путина мы работаем над ответной мерой для туристов из Китая. Это ответственный шаг, и уверен, что он окажет благоприятный эффект на весь комплекс гуманитарных и экономических связей между нашими странами", - указал глава Минэкономразвития. Пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября, который будет действовать до 14 сентября 2026 года. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. При этом безвизовый режим не распространяется на граждан, прибывающих в Китай с целью работы, учебы, журналистской деятельности, а также на водителей, экспедиторов и переводчиков.
китай
россия
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Россия работает над ответной мерой по безвизовому режиму для китайских туристов, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели.
"Мы видим огромный потенциал сотрудничества, учитывая тесно развивающееся отношения России и Китая на всех уровнях двустороннего и многостороннего взаимодействия", - заявил Решетников.
Он от имени правительства поблагодарил китайское руководство "за принятие такого важного решения, как отмена виз для российских туристов".
"По решению президента России Владимира Путина мы работаем над ответной мерой для туристов из Китая. Это ответственный шаг, и уверен, что он окажет благоприятный эффект на весь комплекс гуманитарных и экономических связей между нашими странами", - указал глава Минэкономразвития.
Пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября, который будет действовать до 14 сентября 2026 года. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. При этом безвизовый режим не распространяется на граждан, прибывающих в Китай с целью работы, учебы, журналистской деятельности, а также на водителей, экспедиторов и переводчиков.
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В МЭР назвали введение Китаем безвизового режима неожиданным шагом
4 сентября, 01:35
 
КитайРоссияМаксим РешетниковВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала