В Росавтодоре могут рассмотреть строительство спортплощадок вдоль трасс

В Росавтодоре могут рассмотреть строительство спортплощадок вдоль трасс

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Росавтодор при разработке проектной документации будет рассматривать возможность обустройства площадок отдыха доступными спортивными тренажерами, следует из ответа главы федерального дорожного агентства на обращение председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Нилов сообщил агентству, что направил обращение в Минтранс и Росавтодор с просьбой учесть пожелания дальнобойщиков при строительстве и реконструкции дорог, в частности рассмотреть вопрос об установке турников, брусьев и простых спортивных тренажеров для занятий физкультурой на придорожных стоянках для отдыха из средств дорожного фонда. "Принимая во внимание значимость рассматриваемого вопроса, Росавтодор при разработке проектной документации по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения будет рассматривать возможность обустройства площадок отдыха доступными спортивными тренажерами", - сказано в документе за подписью руководителя Росавтодора Романа Новикова. В ответе отмечается, что размещение и обустройство площадок отдыха осуществляется Росавтодором в соответствии с требованиями ГОСТа, однако требования к обустройству площадок отдыха спортивными тренажерами в данном стандарте отсутствуют.

