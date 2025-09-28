Рейтинг@Mail.ru
В Росавтодоре могут рассмотреть строительство спортплощадок вдоль трасс - РИА Новости, 28.09.2025
01:13 28.09.2025
В Росавтодоре могут рассмотреть строительство спортплощадок вдоль трасс
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Росавтодор при разработке проектной документации будет рассматривать возможность обустройства площадок отдыха доступными спортивными тренажерами, следует из ответа главы федерального дорожного агентства на обращение председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Нилов сообщил агентству, что направил обращение в Минтранс и Росавтодор с просьбой учесть пожелания дальнобойщиков при строительстве и реконструкции дорог, в частности рассмотреть вопрос об установке турников, брусьев и простых спортивных тренажеров для занятий физкультурой на придорожных стоянках для отдыха из средств дорожного фонда. "Принимая во внимание значимость рассматриваемого вопроса, Росавтодор при разработке проектной документации по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения будет рассматривать возможность обустройства площадок отдыха доступными спортивными тренажерами", - сказано в документе за подписью руководителя Росавтодора Романа Новикова. В ответе отмечается, что размещение и обустройство площадок отдыха осуществляется Росавтодором в соответствии с требованиями ГОСТа, однако требования к обустройству площадок отдыха спортивными тренажерами в данном стандарте отсутствуют.
В Росавтодоре могут рассмотреть строительство спортплощадок вдоль трасс

Росавтодор рассмотрит возможность строительства спортплощадок вдоль трасс

© РИА Новости / Виталий БелоусовМужчина занимается на воркаут-площадке
Мужчина занимается на воркаут-площадке. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Росавтодор при разработке проектной документации будет рассматривать возможность обустройства площадок отдыха доступными спортивными тренажерами, следует из ответа главы федерального дорожного агентства на обращение председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Нилов сообщил агентству, что направил обращение в Минтранс и Росавтодор с просьбой учесть пожелания дальнобойщиков при строительстве и реконструкции дорог, в частности рассмотреть вопрос об установке турников, брусьев и простых спортивных тренажеров для занятий физкультурой на придорожных стоянках для отдыха из средств дорожного фонда.
"Принимая во внимание значимость рассматриваемого вопроса, Росавтодор при разработке проектной документации по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения будет рассматривать возможность обустройства площадок отдыха доступными спортивными тренажерами", - сказано в документе за подписью руководителя Росавтодора Романа Новикова.
В ответе отмечается, что размещение и обустройство площадок отдыха осуществляется Росавтодором в соответствии с требованиями ГОСТа, однако требования к обустройству площадок отдыха спортивными тренажерами в данном стандарте отсутствуют.
Автомашина контроля оплаты проезда пользователей - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Росавтодор оценит влияние "Платона" на экономику регионов
28 августа, 22:45
 
СтроительствоРоман НовиковФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
