Молодые ученые "Росатома" стали наставниками на "Мировой атомной неделе"

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Молодые ученые "Росатома" выступили спикерами и наставниками для участников из более чем 100 стран на Молодежной программе "Мировой атомной недели", которая проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации. Специалисты представили проекты в области управляемого термоядерного синтеза, материаловедения и космических технологий, показав возможности роста в атомной отрасли. Председатель совета молодых ученых "Росатома", научный сотрудник лаборатории металлургических процессов "Гиредмет" (входит в Научный дивизион госкорпорации) Богдан Чернышев принял участие в марафоне "Знание.Первые". На нем состоялся открытый диалог между разными поколениями ученых. В дискуссии специалист дал прогноз по развитию исследований в сфере магнитного поля. "Сегодня есть понимание, что энергия будущего – это плазма, то есть состояние вещества, нагретого до миллионов градусов Цельсия. И единственное, чем можно удержать плазму, – это магнитные поля, генерируемые сверхпроводниками. Пока сверхпроводимость работает лишь в условиях экстремально низкой или высокой температуры, поэтому разработчики, добившиеся сверхпроводимости при комнатной температуре, точно получат Нобелевскую премию. Надеюсь, она уйдет в Россию", – приводит пресс-служба слова Чернышева. На отдельной сессии "Сообщество молодых исследователей как ключ к профессиональному развитию и карьерному росту" Чернышев отметил, что молодежное движение "Росатома" охватывает не только всю Россию, но и десятки стран мира, и "Мировая атомная неделя" открывает новые возможности для сотрудничества и обмена опытом. Также ученые "Росатома" рассказали о первых шагах в атомной отрасли и просветительских проектах, входящих в том числе в план Десятилетия науки и технологий. Подобные инициативы ориентируют студентов и школьников на участие в образовательных проектах госкорпорации: "Ледокол знаний", "Атомный урок", "Атомная команда" и другие, отмечают в пресс-службе. На лекции "Ускоритель частиц и искусственный интеллект" эксперты обсудили последние разработки в области цифрового материаловедения. Директор по разработке научно-технических проектов ЕОТП (Единый отраслевой тематический план, в рамках которого разрабатывается большинство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ "Росатома") частного учреждения "Наука и инновации" Иван Сафонов на правах модератора поднял вопрос об интеграции возможностей ИИ в научные разработки "Росатома". По словам специалистов, цифровое материаловедение – новый мировой тренд, меняющий подходы к созданию материалов. Использование ИИ и больших данных позволяет не только ускорить их разработку, но и создавать новые детали с ранее недостижимыми характеристиками. Внедрение этих технологий станет драйвером для прорывов в энергетике, машиностроении и других отраслях. В рамках молодежной программы состоялась лекция директора отделения магнитных и оптических исследований Научного института "Росатома" в Троицке Николая Климова "До Марса за 60 дней". Он рассказал о разработках в области космических полетов. "Мы живем во время взрывного роста энергопотребления. Сегодня наиболее перспективными ученые считают источники энергии на основе термоядерного синтеза. Когда ученым покорится такая энергия, это откроет для человечества новые возможности к изучению космоса. Чтобы эта работа получила свое логическое завершение и достигло цели наша задача готовить профессиональные, молодые кадры, готовые вкладывать свои силы в развитие российской науки", – отметил Климов. Среди других активностей Научного блока "Росатома" –интеллектуальное шоу "Научные бои U-раунд", а также серия карьерных консультаций, во время которых специалисты рассказали нескольким десяткам студентов и школьников о стажировке, трудоустройстве и поступлении в профильные вузы.

