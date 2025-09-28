https://ria.ru/20250928/rogov-2044864691.html
Рогов рассказал о возможных последствиях победы партии Санду в Молдавии
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Победа на парламентских выборах в Молдавии политической силы президента Майи Санду обернется для страны катастрофой, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. "Молдавию ждет выбор между войной и миром. Победа сил Санду равноценна втягиваю страны в военный конфликт, как это Запад сделал с Украиной. Для Молдавии это будет катастрофа", - сказал Рогов. По его словам, "желтые", как называют партию Санду в Молдавии, фактически хотят разделить судьбу "сине-желтых" на Украине. Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, за право пройти в парламент поборется 23 конкурента. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
