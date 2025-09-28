https://ria.ru/20250928/rim-2044944431.html

Полиция не нашла бомбу на участке на молдавских выборах в Риме

Полиция не нашла бомбу на участке на молдавских выборах в Риме

РИМ, 28 сен - РИА Новости. Информация о бомбе на одном из избирательных участков на выборах в парламент Молдавии в Риме не подтвердилась, заявили РИА Новости в управлении римской полиции. "После получения информации была проведена проверка. Она не принесла Никаких результатов. Выборы продолжаются", - сказала представитель полиции. Ранее МИД Молдавии сообщил об угрозах минирования на шести избирательных участках в ЕС и США, в том числе одной из трех секций в Риме. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии , один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

