28.09.2025
12:21 28.09.2025
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.09.2025
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 28.09.2025
КРАСНОДАР, 28 сен – РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России."На территории края объявлена отмена угрозы "Ракетная опасность", - говорится в сообщении.Ракетная опасность на территории Краснодарского края продлилась 12 минут.
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность

Ракетную опасность в Краснодарском крае отменили спустя 12 минут

КРАСНОДАР, 28 сен – РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.
"На территории края объявлена отмена угрозы "Ракетная опасность", - говорится в сообщении.
Ракетная опасность на территории Краснодарского края продлилась 12 минут.
