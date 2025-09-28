https://ria.ru/20250928/ria-2044894103.html
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
КРАСНОДАР, 28 сен – РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России."На территории края объявлена отмена угрозы "Ракетная опасность", - говорится в сообщении.Ракетная опасность на территории Краснодарского края продлилась 12 минут.
