Молдавия в день выборов перекрыла движение на мосту через Днестр

10:55 28.09.2025 (обновлено: 10:56 28.09.2025)
ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Власти Молдавии в день выборов перекрыла движение на мосту через Днестр у приднестровского города Каменка и молдавского села Сенатовка, передаёт корреспондент РИА Новости.Как сообщили РИА Новости очевидцы, полиция Молдавии перекрыла движение на мосту, в результате чего образовалась пробка из автомобилей. По словам очевидцев, полицейские объясняют это якобы зависшей программой.Ранее телеканал "Первый Приднестровский" сообщил, что на мосту через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина образовалась пробка из автомобилей приднестровцев, желающих проголосовать на выборах в парламент Молдавии. По данным ТВ, машины двигаются медленно – полиция проверяет каждую машину. Как сообщил телеканал, дополнительные трудности возникли из-за ремонта на одной из полос, который Кишинёв начал прямо перед выборами.Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что Молдавия начала ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок - Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы. Делегация ПМР в ОКК ранее сообщила, что молдавская сторона планирует в сентябре-октябре этого года провести работы по ремонту шести крупных мостов через реку Днестр, расположенных в зоне безопасности.Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов, которые проходят в Молдавии, для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах.Режим Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Власти Молдавии в день выборов перекрыла движение на мосту через Днестр у приднестровского города Каменка и молдавского села Сенатовка, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости очевидцы, полиция Молдавии перекрыла движение на мосту, в результате чего образовалась пробка из автомобилей. По словам очевидцев, полицейские объясняют это якобы зависшей программой.
Ранее телеканал "Первый Приднестровский" сообщил, что на мосту через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина образовалась пробка из автомобилей приднестровцев, желающих проголосовать на выборах в парламент Молдавии. По данным ТВ, машины двигаются медленно – полиция проверяет каждую машину. Как сообщил телеканал, дополнительные трудности возникли из-за ремонта на одной из полос, который Кишинёв начал прямо перед выборами.
Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что Молдавия начала ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок - Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы. Делегация ПМР в ОКК ранее сообщила, что молдавская сторона планирует в сентябре-октябре этого года провести работы по ремонту шести крупных мостов через реку Днестр, расположенных в зоне безопасности.
Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов, которые проходят в Молдавии, для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах.
Режим Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
