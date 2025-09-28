https://ria.ru/20250928/rf-2044904641.html
Песков оценил способность российской экономики обеспечивать нужды СВО
Экономика России хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экономика России хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Экономика хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции”, - сказал Песков тележурналисту “России 1” Павлу Зарубину.
