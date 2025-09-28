https://ria.ru/20250928/rf-2044893308.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 55 украинских боевиков
Группировка "Днепр" уничтожила до 55 украинских боевиков - РИА Новости, 28.09.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 55 украинских боевиков
Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение этапов силе и технике шести украинских бригад в различных районах Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение этапов силе и технике шести украинских бригад в различных районах Запорожской и Херсонской областей, уничтожены до 55 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, горно-штурмовой, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Степовое Запорожской области, Николаевка, Антоновка и Львово Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства."Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, безэкипажный катер, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
