ВС России уничтожили модернизированный украинский танк

2025-09-28T12:13:00+03:00

2025-09-28T12:13:00+03:00

2025-09-28T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости.

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Южного военного округа, действуя в районе Красноармейска (Покровск), выявил и уничтожил модернизированный украинский танк Т-64БМ2 "Булат" вместе с его экипажем, сообщил РИА Новости боец Южного военного округа с позывным "Икс"."Расчет ударных БПЛА Южного военного округа, работая в районе Красноармрейска (Покровска), выявил и уничтожил замаскированный украинский танк Т-64 "Булат". Машина была ликвидирована вместе с экипажем несколькими последовательными ударами FPV-дронов", - сообщил РИА Новости боец с позывным "Икс".По словам военнослужащего, операторы ударных FPV нанесли по боевой машине противника такое количество ударов, что восстановлению танк уже не подлежит.Уничтожение цели подтверждено кадрами объективного контроля. Видео с ликвидацией танка передано в распоряжение РИА Новости.

россия

2025

россия