ВС России уничтожили модернизированный украинский танк
ВС России уничтожили модернизированный украинский танк - РИА Новости, 28.09.2025
ВС России уничтожили модернизированный украинский танк
Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Южного военного округа, действуя в районе Красноармейска (Покровск), выявил и уничтожил... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T12:13:00+03:00
2025-09-28T12:13:00+03:00
2025-09-28T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Южного военного округа, действуя в районе Красноармейска (Покровск), выявил и уничтожил модернизированный украинский танк Т-64БМ2 "Булат" вместе с его экипажем, сообщил РИА Новости боец Южного военного округа с позывным "Икс"."Расчет ударных БПЛА Южного военного округа, работая в районе Красноармрейска (Покровска), выявил и уничтожил замаскированный украинский танк Т-64 "Булат". Машина была ликвидирована вместе с экипажем несколькими последовательными ударами FPV-дронов", - сообщил РИА Новости боец с позывным "Икс".По словам военнослужащего, операторы ударных FPV нанесли по боевой машине противника такое количество ударов, что восстановлению танк уже не подлежит.Уничтожение цели подтверждено кадрами объективного контроля. Видео с ликвидацией танка передано в распоряжение РИА Новости.
россия
2025
Уничтожение украинского танка Т-64БМ2 "Булат" вместе с его экипажем
Расчет ударных БПЛА Южного военного округа, действуя в районе Красноармейска (укр. Покровск), выявил и уничтожил модернизированный украинский танк Т-64БМ2 "Булат" вместе с его экипажем. Об этом сообщил РИА Новости боец Южного военного округа с позывным "Икс".
