ВС России уничтожили модернизированный украинский танк
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 28.09.2025 (обновлено: 13:18 28.09.2025)
ВС России уничтожили модернизированный украинский танк
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Южного военного округа, действуя в районе Красноармейска (Покровск), выявил и уничтожил модернизированный украинский танк Т-64БМ2 "Булат" вместе с его экипажем, сообщил РИА Новости боец Южного военного округа с позывным "Икс"."Расчет ударных БПЛА Южного военного округа, работая в районе Красноармрейска (Покровска), выявил и уничтожил замаскированный украинский танк Т-64 "Булат". Машина была ликвидирована вместе с экипажем несколькими последовательными ударами FPV-дронов", - сообщил РИА Новости боец с позывным "Икс".По словам военнослужащего, операторы ударных FPV нанесли по боевой машине противника такое количество ударов, что восстановлению танк уже не подлежит.Уничтожение цели подтверждено кадрами объективного контроля. Видео с ликвидацией танка передано в распоряжение РИА Новости.
Дзен
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Южного военного округа, действуя в районе Красноармейска (Покровск), выявил и уничтожил модернизированный украинский танк Т-64БМ2 "Булат" вместе с его экипажем, сообщил РИА Новости боец Южного военного округа с позывным "Икс".
"Расчет ударных БПЛА Южного военного округа, работая в районе Красноармрейска (Покровска), выявил и уничтожил замаскированный украинский танк Т-64 "Булат". Машина была ликвидирована вместе с экипажем несколькими последовательными ударами FPV-дронов", - сообщил РИА Новости боец с позывным "Икс".
По словам военнослужащего, операторы ударных FPV нанесли по боевой машине противника такое количество ударов, что восстановлению танк уже не подлежит.
Уничтожение цели подтверждено кадрами объективного контроля. Видео с ликвидацией танка передано в распоряжение РИА Новости.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.09.2025
27 сентября, 18:19
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
