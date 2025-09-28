Решетников рассказал об ожидаемом росте потока туристов из Китая
Решетников: РФ рассчитывает на увеличение потока туристов из Китая в четыре раза
Туристы фотографируются на Красной площади в Москве. Архивное фото
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. РФ рассчитывает, что к 2030 году поток туристов из Китая увеличится в четыре раза, в связи с чем РФ предлагает китайской стороне нарастить авиасообщение, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с представителями китайского туристического бизнеса в Пекине.
"Ждем с вашей стороны наращивания партнерства с местными туроператорами. Сами готовы обеспечить подготовку гидов и экскурсоводов, обучать специалистов из Китая. Открыты к предложениям, как можно трансформировать маршруты, инфраструктуру и сервис под запросы ваших туристов", - заявил Решетников.
По его словам, Россия "рассчитывает, что к 2030 году поток туристов из Китая в Россию увеличится в 4 раза, поэтому предлагаем нарастить авиасообщение со стороны Китая до 200 рейсов в неделю из ключевых городов, включая южные города с низкой частотой рейсов".
Он подчеркнул, что Россия создает условия китайским туристам для удобного и надёжного бронирования путешествий в России.
"Наши компании, крупнейшие агрегаторы, разработали комплексную систему поддержки иностранных туристов. Она включает систему бронирования отелей, покупки билетов на железнодорожный и авиатранспорт. А также интеграцию с такси, трансфером, консьерж-службой для иностранцев. Они также готовы осуществить интеграцию с привычными китайцам экосистемам AliPay, Tencent", - указал глава Минэкономразвития.
