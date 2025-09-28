https://ria.ru/20250928/reshetnikov-2044858309.html
Решетников рассказал, какие страны заинтересованы в онлайн-рынке России
Решетников рассказал, какие страны заинтересованы в онлайн-рынке России
ХАНЧЖОУ (Китай), 28 сен - РИА Новости. Африканские страны, Таиланд, Малайзия, Мьянма, Индонезия и Вьетнам заинтересованы в поставке своих товаров на российский онлайн-рынок, кроме того, часть этих стран находится в зоне свободной торговли, рассказал РИА Новости глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли. "Российский рынок очень большой, поэтому очень многие страны заинтересованы в выходе, разумеется, с теми товарами, которые есть. Африканские страны … Понятно, что наш ближайший и самый мощный сосед - Китай, но дальше есть Юго-Восточная Азия: и Таиланд, и Малайзия, и Мьянма, Индонезия, Вьетнам и так далее", - сказал он, отвечая на вопрос, какие страны проявляют интерес по отношению к онлайн-рынку РФ. "То есть, это большие страны со своей промышленностью, со своими поставками, и они заинтересованы поставлять продукцию на наш рынок. Более того, часть этих стран находится в зоне свободной торговли. Например, по Индонезии у нас тоже движение в переговорном процессе, поэтому, в принципе, достаточно широко", - добавил министр. Так, по его словам, африканские страны могут поставлять продовольствие - кофе, орехи и фрукты. Однако надо учитывать, что разные товары требуют организации своих цепочек поставок. Например, для перевозки фруктов нужна организация более сложной логистики, пояснил Решетников. Министр отметил, что при поставках товаров на российские маркетплейсы есть два вопроса - в логистике и платежах, "то, что сейчас требует постоянных усилий".
