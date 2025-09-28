https://ria.ru/20250928/rak-2044849337.html
В Роспотребнадзоре работают над инновационным изобретением для лечения рака
В Роспотребнадзоре работают над инновационным изобретением для лечения рака - РИА Новости, 28.09.2025
В Роспотребнадзоре работают над инновационным изобретением для лечения рака
Ученые Роспотребнадзора открывают перспективы в области лечения рака, они получили патент на инновационное изобретение, которое может помочь в разработке новых... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T03:05:00+03:00
2025-09-28T03:05:00+03:00
2025-09-28T09:53:00+03:00
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040010045_0:0:3433:1931_1920x0_80_0_0_141b8165b4deb1ea9817fa7aeb3788fd.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора открывают перспективы в области лечения рака, они получили патент на инновационное изобретение, которое может помочь в разработке новых методов лечения онкологии, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора получил патент на инновационное изобретение, которое может помочь в разработке новых методов лечения рака", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что это открытие связано с молекулярной иммунологией, биотехнологией и медициной и представляет собой химерный иммунотоксин, созданный на основе белка ротавируса. "Данный иммунотоксин демонстрирует высокую эффективность в борьбе с раковыми клетками, особенно теми, которые имеют уникальный маркер — муцин 1 (MUC1). Иммунотоксин состоит из двух основных компонентов: антитела, связывающегося с MUC1 на поверхности раковых клеток; пептида, полученного из ротавирусного белка, который способствует уничтожению этих клеток", — пояснили в ведомстве. Работы ученых Роспотребнадзора в области онкологии обещают открыть новые перспективы в лечении рака, делая его более эффективным и менее травматичным для пациентов, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250924/rak-2044033422.html
https://ria.ru/20250926/sposob-2044643882.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040010045_613:0:3344:2048_1920x0_80_0_0_ee7d838853f28bb89d2af6b1b903a397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре работают над инновационным изобретением для лечения рака
Институт Блохиной работает над инновационным изобретением для лечения рака
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора открывают перспективы в области лечения рака, они получили патент на инновационное изобретение, которое может помочь в разработке новых методов лечения онкологии, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора
получил патент на инновационное изобретение, которое может помочь в разработке новых методов лечения рака", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там уточнили, что это открытие связано с молекулярной иммунологией, биотехнологией и медициной и представляет собой химерный иммунотоксин, созданный на основе белка ротавируса.
"Данный иммунотоксин демонстрирует высокую эффективность в борьбе с раковыми клетками, особенно теми, которые имеют уникальный маркер — муцин 1 (MUC1). Иммунотоксин состоит из двух основных компонентов: антитела, связывающегося с MUC1 на поверхности раковых клеток; пептида, полученного из ротавирусного белка, который способствует уничтожению этих клеток", — пояснили в ведомстве.
Работы ученых Роспотребнадзора в области онкологии обещают открыть новые перспективы в лечении рака, делая его более эффективным и менее травматичным для пациентов, добавили в пресс-службе.