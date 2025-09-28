Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре работают над инновационным изобретением для лечения рака
03:05 28.09.2025 (обновлено: 09:53 28.09.2025)
В Роспотребнадзоре работают над инновационным изобретением для лечения рака
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора открывают перспективы в области лечения рака, они получили патент на инновационное изобретение, которое может помочь в разработке новых методов лечения онкологии, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора получил патент на инновационное изобретение, которое может помочь в разработке новых методов лечения рака", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что это открытие связано с молекулярной иммунологией, биотехнологией и медициной и представляет собой химерный иммунотоксин, созданный на основе белка ротавируса. "Данный иммунотоксин демонстрирует высокую эффективность в борьбе с раковыми клетками, особенно теми, которые имеют уникальный маркер — муцин 1 (MUC1). Иммунотоксин состоит из двух основных компонентов: антитела, связывающегося с MUC1 на поверхности раковых клеток; пептида, полученного из ротавирусного белка, который способствует уничтожению этих клеток", — пояснили в ведомстве. Работы ученых Роспотребнадзора в области онкологии обещают открыть новые перспективы в лечении рака, делая его более эффективным и менее травматичным для пациентов, добавили в пресс-службе.
Новости
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора открывают перспективы в области лечения рака, они получили патент на инновационное изобретение, которое может помочь в разработке новых методов лечения онкологии, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора получил патент на инновационное изобретение, которое может помочь в разработке новых методов лечения рака", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там уточнили, что это открытие связано с молекулярной иммунологией, биотехнологией и медициной и представляет собой химерный иммунотоксин, созданный на основе белка ротавируса.
"Данный иммунотоксин демонстрирует высокую эффективность в борьбе с раковыми клетками, особенно теми, которые имеют уникальный маркер — муцин 1 (MUC1). Иммунотоксин состоит из двух основных компонентов: антитела, связывающегося с MUC1 на поверхности раковых клеток; пептида, полученного из ротавирусного белка, который способствует уничтожению этих клеток", — пояснили в ведомстве.
Работы ученых Роспотребнадзора в области онкологии обещают открыть новые перспективы в лечении рака, делая его более эффективным и менее травматичным для пациентов, добавили в пресс-службе.
