"Радиостанция Судного дня" передала сообщение второй раз за день
17:26 28.09.2025
"Радиостанция Судного дня" передала сообщение второй раз за день
москва
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", второй раз за воскресенье передала в эфир новое сообщение, отмечается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. Ранее сегодня сообщалось, что радиостанцией в 15.41 мск воскресенья было передано сообщение "Капосорт". По данным канала, в 16.58 мск прозвучало еще одно сообщение - "Бирючий". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
москва
Новости
ru-RU
москва
Москва
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", второй раз за воскресенье передала в эфир новое сообщение, отмечается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
Ранее сегодня сообщалось, что радиостанцией в 15.41 мск воскресенья было передано сообщение "Капосорт".
По данным канала, в 16.58 мск прозвучало еще одно сообщение - "Бирючий".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Москва
 
 
