ПВО уничтожила 14 БПЛА над Курской и Белгородской областями с 13:30 по мск

28.09.2025

ПВО уничтожила 14 БПЛА над Курской и Белгородской областями с 13:30 по мск

Средства ПВО с 13.30 мск до 23.00 мск сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщило в... РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 13.30 мск до 23.00 мск сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщило в воскресенье Минобороны России."Двадцать восьмого сентября в период с 13.30 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении МО.

