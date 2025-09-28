Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 14 БПЛА над Курской и Белгородской областями с 13:30 по мск - РИА Новости, 28.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 28.09.2025 (обновлено: 23:14 28.09.2025)
ПВО уничтожила 14 БПЛА над Курской и Белгородской областями с 13:30 по мск
безопасность
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
происшествия
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 13.30 мск до 23.00 мск сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщило в воскресенье Минобороны России."Двадцать восьмого сентября в период с 13.30 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении МО.
курская область
белгородская область
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, происшествия
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Происшествия
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 13.30 мск до 23.00 мск сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщило в воскресенье Минобороны России.
"Двадцать восьмого сентября в период с 13.30 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении МО.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская областьПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала