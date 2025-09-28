https://ria.ru/20250928/pvo-2044992469.html
ПВО уничтожила 14 БПЛА над Курской и Белгородской областями с 13:30 по мск
ПВО уничтожила 14 БПЛА над Курской и Белгородской областями с 13:30 по мск - РИА Новости, 28.09.2025
ПВО уничтожила 14 БПЛА над Курской и Белгородской областями с 13:30 по мск
Средства ПВО с 13.30 мск до 23.00 мск сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщило в... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 13.30 мск до 23.00 мск сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщило в воскресенье Минобороны России."Двадцать восьмого сентября в период с 13.30 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении МО.
