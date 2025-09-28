https://ria.ru/20250928/pvo-2044893502.html

Средства ПВО сбили 230 беспилотников

Средства ПВО сбили 230 беспилотников - РИА Новости, 28.09.2025

Средства ПВО сбили 230 беспилотников

Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и 230 украинских... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T12:17:00+03:00

2025-09-28T12:17:00+03:00

2025-09-28T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и 230 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия