Средства ПВО сбили 230 беспилотников
Средства ПВО сбили 230 беспилотников - РИА Новости, 28.09.2025
Средства ПВО сбили 230 беспилотников
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и 230 украинских... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T12:17:00+03:00
2025-09-28T12:17:00+03:00
2025-09-28T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и 230 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Средства ПВО сбили 230 беспилотников
