Путин отметил труд специалистов по сохранению амурского тигра
Путин: популяция амурского тигра на Дальнем Востоке растет
© Фото : WWF Russia / Vladimir FilonovАмурский тигр
© Фото : WWF Russia / Vladimir Filonov
Амурский тигр. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей мероприятий, посвященных Дню тигра, отметив труд специалистов и ученых, благодаря которому популяция амурского тигра на Дальнем востоке увеличивается, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём тигра, который масштабно и ярко проходит в нашей стране. Благодаря кропотливому, самоотверженному труду краеведов, учёных-биологов, специалистов заповедного дела, егерей, а также деятельному участию сотрудников центра "Амурский тигр", волонтёров просветительских, гуманитарных проектов популяция амурского тигра на Дальнем Востоке с каждым годом увеличивается", - приводятся слова российского лидера в телеграмме.
Президент отметил, что это результат по-настоящему подвижнической, кропотливой работы по сохранению ареала проживания и приумножению численности "хозяина тайги", повышения уровня экологической культуры в российском обществе, реализации государственных программ, направленных на охрану окружающей среды, уникального природного богатства национальных заповедников, воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природному достоянию России.
Путин добавил, что важно и дальше развивать эту востребованную масштабную деятельность, использовать передовой отечественный и мировой опыт и современные научные, организационные, методологические подходы.
"Ещё раз с праздником и самых добрых пожеланий", - заключил он.
