Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил труд специалистов по сохранению амурского тигра - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 28.09.2025 (обновлено: 09:30 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/putin-2044867968.html
Путин отметил труд специалистов по сохранению амурского тигра
Путин отметил труд специалистов по сохранению амурского тигра - РИА Новости, 28.09.2025
Путин отметил труд специалистов по сохранению амурского тигра
Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей мероприятий, посвященных Дню тигра, отметив труд специалистов и ученых, благодаря... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T09:29:00+03:00
2025-09-28T09:30:00+03:00
общество
россия
дальний восток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103327/47/1033274742_0:131:2464:1517_1920x0_80_0_0_9565c168939e5ffeff64942d7a2d0c87.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей мероприятий, посвященных Дню тигра, отметив труд специалистов и ученых, благодаря которому популяция амурского тигра на Дальнем востоке увеличивается, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём тигра, который масштабно и ярко проходит в нашей стране. Благодаря кропотливому, самоотверженному труду краеведов, учёных-биологов, специалистов заповедного дела, егерей, а также деятельному участию сотрудников центра "Амурский тигр", волонтёров просветительских, гуманитарных проектов популяция амурского тигра на Дальнем Востоке с каждым годом увеличивается", - приводятся слова российского лидера в телеграмме. Президент отметил, что это результат по-настоящему подвижнической, кропотливой работы по сохранению ареала проживания и приумножению численности "хозяина тайги", повышения уровня экологической культуры в российском обществе, реализации государственных программ, направленных на охрану окружающей среды, уникального природного богатства национальных заповедников, воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природному достоянию России. Путин добавил, что важно и дальше развивать эту востребованную масштабную деятельность, использовать передовой отечественный и мировой опыт и современные научные, организационные, методологические подходы. "Ещё раз с праздником и самых добрых пожеланий", - заключил он.
https://ria.ru/20250702/ugroza-2026715810.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103327/47/1033274742_134:0:2331:1648_1920x0_80_0_0_0d0aa9c8d2471683d118e66285c7a39f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дальний восток, владимир путин
Общество, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин отметил труд специалистов по сохранению амурского тигра

Путин: популяция амурского тигра на Дальнем Востоке растет

© Фото : WWF Russia / Vladimir FilonovАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Фото : WWF Russia / Vladimir Filonov
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей мероприятий, посвященных Дню тигра, отметив труд специалистов и ученых, благодаря которому популяция амурского тигра на Дальнем востоке увеличивается, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём тигра, который масштабно и ярко проходит в нашей стране. Благодаря кропотливому, самоотверженному труду краеведов, учёных-биологов, специалистов заповедного дела, егерей, а также деятельному участию сотрудников центра "Амурский тигр", волонтёров просветительских, гуманитарных проектов популяция амурского тигра на Дальнем Востоке с каждым годом увеличивается", - приводятся слова российского лидера в телеграмме.
Президент отметил, что это результат по-настоящему подвижнической, кропотливой работы по сохранению ареала проживания и приумножению численности "хозяина тайги", повышения уровня экологической культуры в российском обществе, реализации государственных программ, направленных на охрану окружающей среды, уникального природного богатства национальных заповедников, воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природному достоянию России.
Путин добавил, что важно и дальше развивать эту востребованную масштабную деятельность, использовать передовой отечественный и мировой опыт и современные научные, организационные, методологические подходы.
"Ещё раз с праздником и самых добрых пожеланий", - заключил он.
Выставка Земля больших кошек на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В России устранили угрозу вымирания амурского тигра
2 июля, 13:21
 
ОбществоРоссияДальний ВостокВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала