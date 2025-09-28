https://ria.ru/20250928/putin-2044867968.html

Путин отметил труд специалистов по сохранению амурского тигра

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей мероприятий, посвященных Дню тигра, отметив труд специалистов и ученых, благодаря которому популяция амурского тигра на Дальнем востоке увеличивается, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём тигра, который масштабно и ярко проходит в нашей стране. Благодаря кропотливому, самоотверженному труду краеведов, учёных-биологов, специалистов заповедного дела, егерей, а также деятельному участию сотрудников центра "Амурский тигр", волонтёров просветительских, гуманитарных проектов популяция амурского тигра на Дальнем Востоке с каждым годом увеличивается", - приводятся слова российского лидера в телеграмме. Президент отметил, что это результат по-настоящему подвижнической, кропотливой работы по сохранению ареала проживания и приумножению численности "хозяина тайги", повышения уровня экологической культуры в российском обществе, реализации государственных программ, направленных на охрану окружающей среды, уникального природного богатства национальных заповедников, воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природному достоянию России. Путин добавил, что важно и дальше развивать эту востребованную масштабную деятельность, использовать передовой отечественный и мировой опыт и современные научные, организационные, методологические подходы. "Ещё раз с праздником и самых добрых пожеланий", - заключил он.

