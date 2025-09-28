Петросян выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАртист эстрады, писатель-юморист Евгений Петросян перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Народный артист РСФСР Евгений Петросян, прощаясь с режиссером Тиграном Кеосаяном, назвал его защитником России.
Церемония прощания с Кеосаяном прошла в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в воскресенье. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
"Его "зубастая" передача так нам нужна и по сей день: эти слова через сарказм, иронию, его остроумие очень востребованы нашей душой сегодня. Мы видим в них какой-то образ защиты. Душа требует защиты в трудную минуту, поэтому я назвал бы его одним из защитников нашей страны. Он делал это искренне, самозабвенно, увлеченно, любя всех нас - и мы это чувствуем", - сказал Петросян на прощании.
Артист отметил, что будет помнить Кеосаяна светлым и радостным человеком.
"Он мог в самом грустном явлении увидеть что-то такое, что требует иронии, остроумия и какого-то выбора", - добавил он.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
В январе президент РФ Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.
