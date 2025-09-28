https://ria.ru/20250928/proschanie-2044952321.html

Петросян выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Петросян выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 28.09.2025

Петросян выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Народный артист РСФСР Евгений Петросян, прощаясь с режиссером Тиграном Кеосаяном, назвал его защитником России. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T17:18:00+03:00

2025-09-28T17:18:00+03:00

2025-09-28T17:46:00+03:00

тигран кеосаян

вгик

мираж

россия

москва

рсфср

евгений петросян

нтв (телеканал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044933260_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_05d418ffecdd09e4117c37616e998c9a.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Народный артист РСФСР Евгений Петросян, прощаясь с режиссером Тиграном Кеосаяном, назвал его защитником России. Церемония прощания с Кеосаяном прошла в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в воскресенье. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. "Его "зубастая" передача так нам нужна и по сей день: эти слова через сарказм, иронию, его остроумие очень востребованы нашей душой сегодня. Мы видим в них какой-то образ защиты. Душа требует защиты в трудную минуту, поэтому я назвал бы его одним из защитников нашей страны. Он делал это искренне, самозабвенно, увлеченно, любя всех нас - и мы это чувствуем", - сказал Петросян на прощании. Артист отметил, что будет помнить Кеосаяна светлым и радостным человеком. "Он мог в самом грустном явлении увидеть что-то такое, что требует иронии, остроумия и какого-то выбора", - добавил он. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!". В январе президент РФ Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.

https://ria.ru/20250928/zeynalova--2044936851.html

https://ria.ru/20250928/keosayan-2044932486.html

россия

москва

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тигран кеосаян, вгик, мираж, россия, москва, рсфср, евгений петросян, нтв (телеканал), маргарита симоньян