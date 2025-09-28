https://ria.ru/20250928/pridnestrove-2044988818.html

В ПМР обвинили режим Санду в бессовестной провокации против Приднестровья

Режим президента Молдавии Майи Санду после окончания голосования на парламентских выборах разыграл гнусную и бессовестную антиприднестровскую провокацию, заявил РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Режим президента Молдавии Майи Санду после окончания голосования на парламентских выборах разыграл гнусную и бессовестную антиприднестровскую провокацию, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. "Сандунистский режим начал гнусную и бессовестную антиприднестровскую провокацию в сочетании с окончательным срывом голосования жителей ПМР. В Молдове якобы задержано три человека по подготовке "массовых беспорядков" против сандунистского режима", - сказал Сафонов. Он пояснил, что, по данным молдавской стороны, двое из задержанных якобы имеют отношение к "правоохранительным органам Приднестровья". И якобы они перевозили взрывчатые вещества, причём на коробке была надпись "Динамит". "Разумеется, это сознательная провокация, направленная не только в направлении отмены итогов выборов на случай поражения режима (Санду - ред.), но и может являться подготовкой к каким-то мерам против ПМР", - подчеркнул приднестровский депутат. Он уточнил, что в это же время, менее, чем за час до окончания голосования ЦИК перенёс абсолютно все избирательные участки, предназначенные для голосования приднестровцев, подальше от административной границы. "Видимо, режим готовит репрессии против оппозиции с целью её разгрома и наезд на Приднестровье в той или иной форме", - отметил Сафонов. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

