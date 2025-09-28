https://ria.ru/20250928/prezident-2044897677.html

Экс-президент Молдавии обвинил власти в нарушении демократических принципов

Экс-президент Молдавии обвинил власти в нарушении демократических принципов - РИА Новости, 28.09.2025

Экс-президент Молдавии обвинил власти в нарушении демократических принципов

Сопредседатель Патриотического блока, лидер партии коммунистов и бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил РИА Новости, что власти сознательно...

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Сопредседатель Патриотического блока, лидер партии коммунистов и бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил РИА Новости, что власти сознательно ограничивают избирательные права жителей Приднестровья. "В Рыбнице с самого утра образовались огромные пробки, открыто лишь 12 избирательных участков. Более того, власти закрыли все семь мостов через Днестр, а затем и тротуары, чтобы люди даже пешком не могли попасть на избирательные пункты", - сказал Воронин. По его словам, такие действия демонстрируют реальное отношение властей к гражданам и являются грубым нарушением демократических принципов. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

