https://ria.ru/20250928/prava-2044873385.html
Водительские права будут отзывать при выявлении ряда опасных заболеваний
Водительские права будут отзывать при выявлении ряда опасных заболеваний - РИА Новости, 28.09.2025
Водительские права будут отзывать при выявлении ряда опасных заболеваний
В России с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, согласно которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T10:10:00+03:00
2025-09-28T10:10:00+03:00
2025-09-28T10:59:00+03:00
общество
сергей леонов
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587527400_0:90:3065:1814_1920x0_80_0_0_1a1d101835d9f834f32f82f16a07a411.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В России с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, согласно которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, в том числе психических расстройств, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "В России с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, по которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, в том числе психических расстройств", - сказал Леонов. Он отметил, что на данный момент такая система мониторинга выстраивается в режиме реального времени, и медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД. "Как это будет работать на практике. У человека, например, есть водительские права уже в течение двух лет, он спокойно водит машину. Однако случается, что он заболел психическим заболеванием, которое как раз является противопоказанием для вождения транспорта", - добавил политик. Леонов уточнил, что как только станет известно, что человеку права противопоказаны, поступит соответствующий сигнал в МВД, и его права будут сразу аннулированы. Он подчеркнул, что там не будет прописан его диагноз, лишь будет написано, что у человека имеются медицинские показания отозвать права. "Раньше же человек мог продолжать водить машину, пока не истечет срок действия его водительского удостоверения, то есть 10 лет. И это даже в случае появления у него медицинских противопоказаний. Новые изменения позволят на этапе выявления подобного заболевания аннулировать права", - подытожил глава думского комитета.
https://ria.ru/20250924/shtraf-2043884941.html
https://ria.ru/20250923/mvd-2043816184.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587527400_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_42fd34de5320f5eba0fefa489068093f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей леонов, госдума рф, россия
Общество, Сергей Леонов, Госдума РФ, Россия
Водительские права будут отзывать при выявлении ряда опасных заболеваний
Депутат Леонов: водительские права будут отзывать при опасных заболеваниях
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В России с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, согласно которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, в том числе психических расстройств, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"В России
с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, по которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, в том числе психических расстройств", - сказал Леонов
.
Он отметил, что на данный момент такая система мониторинга выстраивается в режиме реального времени, и медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД.
"Как это будет работать на практике. У человека, например, есть водительские права уже в течение двух лет, он спокойно водит машину. Однако случается, что он заболел психическим заболеванием, которое как раз является противопоказанием для вождения транспорта", - добавил политик.
Леонов уточнил, что как только станет известно, что человеку права противопоказаны, поступит соответствующий сигнал в МВД, и его права будут сразу аннулированы.
Он подчеркнул, что там не будет прописан его диагноз, лишь будет написано, что у человека имеются медицинские показания отозвать права.
"Раньше же человек мог продолжать водить машину, пока не истечет срок действия его водительского удостоверения, то есть 10 лет. И это даже в случае появления у него медицинских противопоказаний. Новые изменения позволят на этапе выявления подобного заболевания аннулировать права", - подытожил глава думского комитета.