Водительские права будут отзывать при выявлении ряда опасных заболеваний - РИА Новости, 28.09.2025
10:10 28.09.2025 (обновлено: 10:59 28.09.2025)
Водительские права будут отзывать при выявлении ряда опасных заболеваний
Водительские права будут отзывать при выявлении ряда опасных заболеваний
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В России с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, согласно которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, в том числе психических расстройств, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "В России с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, по которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, в том числе психических расстройств", - сказал Леонов. Он отметил, что на данный момент такая система мониторинга выстраивается в режиме реального времени, и медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД. "Как это будет работать на практике. У человека, например, есть водительские права уже в течение двух лет, он спокойно водит машину. Однако случается, что он заболел психическим заболеванием, которое как раз является противопоказанием для вождения транспорта", - добавил политик. Леонов уточнил, что как только станет известно, что человеку права противопоказаны, поступит соответствующий сигнал в МВД, и его права будут сразу аннулированы. Он подчеркнул, что там не будет прописан его диагноз, лишь будет написано, что у человека имеются медицинские показания отозвать права. "Раньше же человек мог продолжать водить машину, пока не истечет срок действия его водительского удостоверения, то есть 10 лет. И это даже в случае появления у него медицинских противопоказаний. Новые изменения позволят на этапе выявления подобного заболевания аннулировать права", - подытожил глава думского комитета.
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В России с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, согласно которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, в том числе психических расстройств, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
России с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, по которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, в том числе психических расстройств", - сказал Леонов.
Он отметил, что на данный момент такая система мониторинга выстраивается в режиме реального времени, и медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД.
"Как это будет работать на практике. У человека, например, есть водительские права уже в течение двух лет, он спокойно водит машину. Однако случается, что он заболел психическим заболеванием, которое как раз является противопоказанием для вождения транспорта", - добавил политик.
Леонов уточнил, что как только станет известно, что человеку права противопоказаны, поступит соответствующий сигнал в МВД, и его права будут сразу аннулированы.
Он подчеркнул, что там не будет прописан его диагноз, лишь будет написано, что у человека имеются медицинские показания отозвать права.
"Раньше же человек мог продолжать водить машину, пока не истечет срок действия его водительского удостоверения, то есть 10 лет. И это даже в случае появления у него медицинских противопоказаний. Новые изменения позволят на этапе выявления подобного заболевания аннулировать права", - подытожил глава думского комитета.
