Бизнесмена Портнягина обязали заплатить налоги за других бизнесменов
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Предпринимателя Дмитрия Портнягина обязали оплатить налоги за других бизнесменов и компании, сообщил РИА Новости один из его адвокатов Евгений Грицков. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Портнягину начислили почти 800 миллионов рублей налогов. "Дмитрия Портнягина обязали оплатить налоги за других бизнесменов и компании, это вызвало резкую критику со стороны адвокатов. Требования ИФНС по городу Наро-Фоминску носят абсурдный характер, поскольку речь идет о совершенно разных видах экономической деятельности", - рассказал Грицков. По словам защиты Портнягина, при проверке налоговый орган анализировал счета и имущество третьих лиц, однако решением по ее итогам обязательства были возложены на Портнягина. Адвокат добавил, что большинство из этих предпринимателей уже обжаловали данное решение и получили от ФНС ответ, что претензии предъявлены не к ним, а к Портнягину. "Столкнувшись с беспрецедентным, на наш взгляд, решением, мы общались с рядовыми и руководящими сотрудниками ИФНС, которые на словах соглашались, что ситуация ненормальна… Однако, по нашей информации, из-за того, что наш доверитель изначально фигурировал в некоем "списке блогеров", чиновники боятся объективно пересмотреть сумму в сторону уменьшения", - пояснил Грицков. В настоящее время Портнягин и команда его адвокатов готовятся к обжалованию действий налоговиков в суде. Предприниматель и его супруга являются фигурантами уголовного дела о легализации денег. По версии СК РФ, с деньгами, полученными преступным путем, Портнягины совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Защита Портнягина уточнила РИА Новости, что в настоящее время им вменяется около 60 миллионов рублей. "Около 60 миллионов вменяется в настоящее время, 90 миллионов было при возбуждении дела",- сказал Грицков. Ранее Портнягиным вменялась также неуплата в налогов на сумму свыше 124 миллионов рублей, однако впоследствии обвинения были сняты. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
