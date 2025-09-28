Бизнесмена Портнягина обязали заплатить налоги за других бизнесменов

Рейтинг@Mail.ru
17:15 28.09.2025
Предпринимателя Дмитрия Портнягина обязали оплатить налоги за других бизнесменов и компании, сообщил РИА Новости один из его адвокатов Евгений Грицков. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Предпринимателя Дмитрия Портнягина обязали оплатить налоги за других бизнесменов и компании, сообщил РИА Новости один из его адвокатов Евгений Грицков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Портнягину начислили почти 800 миллионов рублей налогов.
"Дмитрия Портнягина обязали оплатить налоги за других бизнесменов и компании, это вызвало резкую критику со стороны адвокатов. Требования ИФНС по городу Наро-Фоминску носят абсурдный характер, поскольку речь идет о совершенно разных видах экономической деятельности", - рассказал Грицков.
По словам защиты Портнягина, при проверке налоговый орган анализировал счета и имущество третьих лиц, однако решением по ее итогам обязательства были возложены на Портнягина. Адвокат добавил, что большинство из этих предпринимателей уже обжаловали данное решение и получили от ФНС ответ, что претензии предъявлены не к ним, а к Портнягину.
"Столкнувшись с беспрецедентным, на наш взгляд, решением, мы общались с рядовыми и руководящими сотрудниками ИФНС, которые на словах соглашались, что ситуация ненормальна… Однако, по нашей информации, из-за того, что наш доверитель изначально фигурировал в некоем "списке блогеров", чиновники боятся объективно пересмотреть сумму в сторону уменьшения", - пояснил Грицков.
В настоящее время Портнягин и команда его адвокатов готовятся к обжалованию действий налоговиков в суде.
Предприниматель и его супруга являются фигурантами уголовного дела о легализации денег.
По версии СК РФ, с деньгами, полученными преступным путем, Портнягины совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Защита Портнягина уточнила РИА Новости, что в настоящее время им вменяется около 60 миллионов рублей.
"Около 60 миллионов вменяется в настоящее время, 90 миллионов было при возбуждении дела",- сказал Грицков.
Ранее Портнягиным вменялась также неуплата в налогов на сумму свыше 124 миллионов рублей, однако впоследствии обвинения были сняты.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
