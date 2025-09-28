Рейтинг@Mail.ru
Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/polsha-2044856776.html
Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине
Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 28.09.2025
Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине
Польские военные подняли в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины, сообщило в субботу оперативное командование родов РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T06:49:00+03:00
2025-09-28T06:49:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/21/1473302182_0:41:2000:1166_1920x0_80_0_0_36779b2f4d4ffa0387f5bc3ab0e3a823.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Польские военные подняли в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины, сообщило в субботу оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. "Внимание. В связи с активностью... Российской Федерации, осуществляющей удары... на территории Украины, началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов", - говорится в сообщении командования в социальной сети Х. Согласно сообщению, в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
https://ria.ru/20250913/vvs-2041737746.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/21/1473302182_163:0:1846:1262_1920x0_80_0_0_bcc30950189637f239dd8a080db51b72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия
В мире, Украина, Польша, Россия
Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине

ВВС Польши подняли в небо истребители из-за якобы активности РФ на Украине

© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Польские военные подняли в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины, сообщило в субботу оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
"Внимание. В связи с активностью... Российской Федерации, осуществляющей удары... на территории Украины, началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов", - говорится в сообщении командования в социальной сети Х.
Согласно сообщению, в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства".
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Истребитель F-16 ВВС Румынии - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Румыния заявила о перехвате якобы российского дрона
13 сентября, 20:43
 
В миреУкраинаПольшаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала