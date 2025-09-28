https://ria.ru/20250928/polsha-2044856776.html
Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине
2025-09-28T06:49:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Польские военные подняли в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины, сообщило в субботу оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. "Внимание. В связи с активностью... Российской Федерации, осуществляющей удары... на территории Украины, началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов", - говорится в сообщении командования в социальной сети Х. Согласно сообщению, в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
