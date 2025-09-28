https://ria.ru/20250928/polsha-2044856776.html

Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине

Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 28.09.2025

Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине

Польские военные подняли в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины, сообщило в субботу оперативное командование родов РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T06:49:00+03:00

2025-09-28T06:49:00+03:00

2025-09-28T06:49:00+03:00

в мире

украина

польша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/21/1473302182_0:41:2000:1166_1920x0_80_0_0_36779b2f4d4ffa0387f5bc3ab0e3a823.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Польские военные подняли в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины, сообщило в субботу оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. "Внимание. В связи с активностью... Российской Федерации, осуществляющей удары... на территории Украины, началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов", - говорится в сообщении командования в социальной сети Х. Согласно сообщению, в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

https://ria.ru/20250913/vvs-2041737746.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, россия