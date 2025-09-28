Рейтинг@Mail.ru
Подполье рассказало об ударах ВС России по украинским военным объектам - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 28.09.2025 (обновлено: 11:33 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/podpole-2044866751.html
Подполье рассказало об ударах ВС России по украинским военным объектам
Подполье рассказало об ударах ВС России по украинским военным объектам - РИА Новости, 28.09.2025
Подполье рассказало об ударах ВС России по украинским военным объектам
Российские войска нанесли удар по главной базе Военно-морских сил Украины в районе Очакова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T09:24:00+03:00
2025-09-28T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
украина
кировоградская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
военно-морские силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028114868_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_e0996d6eb3a9c25e122473e6b9569793.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по главной базе Военно-морских сил Украины в районе Очакова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Николаевская область — три удара. Цели: Николаевский район — военные склады и полигоны. Очаков — известная база ВМСУ", — сказал он.Российские бойцы также поразили:По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в районе 6:45 на всей территории страны второй раз за сутки объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250928/svo-2044244055.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
кировоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028114868_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_daf802f1c746fc208bd68ea99e949e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, украина, кировоградская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, военно-морские силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, Кировоградская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Военно-морские силы Украины

Подполье рассказало об ударах ВС России по украинским военным объектам

© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по главной базе Военно-морских сил Украины в районе Очакова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Николаевская область — три удара. Цели: Николаевский район — военные склады и полигоны. Очаков — известная база ВМСУ", — сказал он.
Разрушенная школа в Горловке - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Не думал, что вернусь после такого". На кого ВСУ объявили охоту
08:00
Российские бойцы также поразили:
  • узлы снабжения в Кировоградской области;
  • позиции РСЗО и хранилища в приграничных районах Черниговской области;
  • город Бахмач, где расположена важная железнодорожная развязка с нефтебазой и военной частью;
  • склады снабжения и пункты связи ВСУ в Нежинском и Прилукском районах;
  • железнодорожные узлы и складские комплексы в Жмеринском и Гайсинском районах Винницкой области;
  • локальные хранилища ГСМ и железнодорожный хаб в Конотопе;
  • военная инфраструктура на восточной окраине Сум;
  • объекты ПВО, склады и логистические базы в Киеве и области;
  • системы противовоздушной обороны в Днепропетровской области и Одесском районе.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в районе 6:45 на всей территории страны второй раз за сутки объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФУкраинаКировоградская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала