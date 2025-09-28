Подполье рассказало об ударах ВС России по украинским военным объектам
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по главной базе Военно-морских сил Украины в районе Очакова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Николаевская область — три удара. Цели: Николаевский район — военные склады и полигоны. Очаков — известная база ВМСУ", — сказал он.
Российские бойцы также поразили:
- узлы снабжения в Кировоградской области;
- позиции РСЗО и хранилища в приграничных районах Черниговской области;
- город Бахмач, где расположена важная железнодорожная развязка с нефтебазой и военной частью;
- склады снабжения и пункты связи ВСУ в Нежинском и Прилукском районах;
- железнодорожные узлы и складские комплексы в Жмеринском и Гайсинском районах Винницкой области;
- локальные хранилища ГСМ и железнодорожный хаб в Конотопе;
- военная инфраструктура на восточной окраине Сум;
- объекты ПВО, склады и логистические базы в Киеве и области;
- системы противовоздушной обороны в Днепропетровской области и Одесском районе.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в районе 6:45 на всей территории страны второй раз за сутки объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
