Подполье рассказало об ударах ВС России по украинским военным объектам

Российские войска нанесли удар по главной базе Военно-морских сил Украины в районе Очакова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 28.09.2025

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по главной базе Военно-морских сил Украины в районе Очакова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Николаевская область — три удара. Цели: Николаевский район — военные склады и полигоны. Очаков — известная база ВМСУ", — сказал он.Российские бойцы также поразили:По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в районе 6:45 на всей территории страны второй раз за сутки объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

