В Пензенской области отменили план "Ковер"

В Пензенской области отменили план "Ковер" - РИА Новости, 28.09.2025

В Пензенской области отменили план "Ковер"

План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, написал глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, написал глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что в Пензенской области действует план "Ковер", введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "На территории Пензенской области отменен план "Ковер", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

