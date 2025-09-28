Рейтинг@Mail.ru
05:46 28.09.2025
В Пензенской области отменили план "Ковер"
В Пензенской области отменили план "Ковер"
План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, написал глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, написал глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что в Пензенской области действует план "Ковер", введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "На территории Пензенской области отменен план "Ковер", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области отменили план "Ковер"

На территории Пензенской области отменили план "Ковер"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пенза. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, написал глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что в Пензенской области действует план "Ковер", введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
"На территории Пензенской области отменен план "Ковер", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
