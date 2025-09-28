https://ria.ru/20250928/plan-2044853354.html
В Пензенской области отменили план "Ковер"
В Пензенской области отменили план "Ковер" - РИА Новости, 28.09.2025
В Пензенской области отменили план "Ковер"
План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, написал глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, написал глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что в Пензенской области действует план "Ковер", введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "На территории Пензенской области отменен план "Ковер", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
