В Пензенской области ввели план "Ковер"
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 28.09.2025
В Пензенской области ввели план "Ковер"
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. План "Ковер" введен в Пензенской области, в регионе действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов", - написал губернатор.
пензенская область
безопасность, пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
ПВО за час уничтожила 17 украинских беспилотников
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
