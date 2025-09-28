https://ria.ru/20250928/plan-2044845132.html
В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области ввели план "Ковер" - РИА Новости, 28.09.2025
В Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в Пензенской области, в регионе действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. План "Ковер" введен в Пензенской области, в регионе действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов", - написал губернатор.
В Пензенской области ввели план "Ковер"
