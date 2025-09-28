Рейтинг@Mail.ru
Американская певица Селена Гомес вышла замуж за продюсера
Шоубиз
 
04:02 28.09.2025 (обновлено: 11:27 28.09.2025)
Американская певица Селена Гомес вышла замуж за продюсера
Американская певица Селена Гомес вышла замуж за продюсера - РИА Новости, 28.09.2025
Американская певица Селена Гомес вышла замуж за продюсера
Американская певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американская певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко. Звезда опубликовала фотографии и видео с возлюбленным, на которых она одета в белое платье и держит в руках букет. В публикации в своем аккаунте в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) певица указала только дату, но Бланко прокомментировал пост, назвав ее своей женой. По данным журнала People, пара состоит в отношениях с 2023 года. В декабре прошлого года пара объявила о помолвке.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Американская певица Селена Гомес вышла замуж за продюсера

Американская певица Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко

© Getty Images / Gilbert Flores
Селена Гомес и Бенни Бланко
Селена Гомес и Бенни Бланко - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Getty Images / Gilbert Flores
Селена Гомес и Бенни Бланко. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Американская певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко.
Звезда опубликовала фотографии и видео с возлюбленным, на которых она одета в белое платье и держит в руках букет. В публикации в своем аккаунте в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) певица указала только дату, но Бланко прокомментировал пост, назвав ее своей женой.
По данным журнала People, пара состоит в отношениях с 2023 года. В декабре прошлого года пара объявила о помолвке.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Заголовок открываемого материала