Песков рассказал об экономической ситуации в России
Экономика России сохраняет стабильность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:30:00+03:00
2025-09-28T14:30:00+03:00
2025-09-28T14:36:00+03:00
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сен - РИА Новости. Экономика России сохраняет стабильность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Экономика сохраняет стабильность. Экономика, как и все экономики мира, в условиях абсолютной непредсказуемости и неопределенности испытывает определенные проблемы, но уверенно стоит на ногах, обладает потенциалом для решения этих проблем", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
