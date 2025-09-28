https://ria.ru/20250928/peskov-2044915137.html
Песков рассказал о предстоящем выступлении Путина
На следующей неделе у Владимира Путина запланированы международные контакты и крупное выступление, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. На следующей неделе у Владимира Путина запланированы международные контакты и крупное выступление, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Очень много рабочих встреч в Кремле, будут международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. Мы сообщим, какое и точно, когда и где. Неделя будет интересной", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Кроме того, у Путина запланировано совещание с членами Совбеза.На этой неделе президент принял участие в крупных мероприятиях. В четверг глава государства выступил на заседании Глобального атомного форума. После он провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Путин также встретился в пятницу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, в режиме видеоконференции пообщался с избранными главами регионов и провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Песков рассказал о предстоящем выступлении Путина
