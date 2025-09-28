Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о предстоящем выступлении Путина - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 28.09.2025 (обновлено: 17:42 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/peskov-2044915137.html
Песков рассказал о предстоящем выступлении Путина
Песков рассказал о предстоящем выступлении Путина - РИА Новости, 28.09.2025
Песков рассказал о предстоящем выступлении Путина
На следующей неделе у Владимира Путина запланированы международные контакты и крупное выступление, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:27:00+03:00
2025-09-28T17:42:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
россия
павел зарубин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. На следующей неделе у Владимира Путина запланированы международные контакты и крупное выступление, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Очень много рабочих встреч в Кремле, будут международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. Мы сообщим, какое и точно, когда и где. Неделя будет интересной", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Кроме того, у Путина запланировано совещание с членами Совбеза.На этой неделе президент принял участие в крупных мероприятиях. В четверг глава государства выступил на заседании Глобального атомного форума. После он провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Путин также встретился в пятницу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, в режиме видеоконференции пообщался с избранными главами регионов и провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20250927/lukashenko-2044775917.html
https://ria.ru/20250926/putin--2044666933.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий песков, россия, павел зарубин, политика
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Павел Зарубин, Политика
Песков рассказал о предстоящем выступлении Путина

Песков: Путин на следующей неделе планирует крупное выступление

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. На следующей неделе у Владимира Путина запланированы международные контакты и крупное выступление, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Очень много рабочих встреч в Кремле, будут международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. Мы сообщим, какое и точно, когда и где. Неделя будет интересной", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лукашенко рассказал о прошедших многочасовых переговорах с Путиным
27 сентября, 13:14
Кроме того, у Путина запланировано совещание с членами Совбеза.
На этой неделе президент принял участие в крупных мероприятиях. В четверг глава государства выступил на заседании Глобального атомного форума. После он провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Путин также встретился в пятницу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, в режиме видеоконференции пообщался с избранными главами регионов и провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин по видеосвязи проводит встречу с избранными главами регионов - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин призвал избранных глав регионов оправдать доверие россиян
26 сентября, 18:19
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссияПавел ЗарубинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала