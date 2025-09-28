https://ria.ru/20250928/peskov-2044915137.html

Песков рассказал о предстоящем выступлении Путина

Песков рассказал о предстоящем выступлении Путина - РИА Новости, 28.09.2025

Песков рассказал о предстоящем выступлении Путина

На следующей неделе у Владимира Путина запланированы международные контакты и крупное выступление, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T14:27:00+03:00

2025-09-28T14:27:00+03:00

2025-09-28T17:42:00+03:00

владимир путин

дмитрий песков

россия

павел зарубин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. На следующей неделе у Владимира Путина запланированы международные контакты и крупное выступление, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Очень много рабочих встреч в Кремле, будут международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. Мы сообщим, какое и точно, когда и где. Неделя будет интересной", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Кроме того, у Путина запланировано совещание с членами Совбеза.На этой неделе президент принял участие в крупных мероприятиях. В четверг глава государства выступил на заседании Глобального атомного форума. После он провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Путин также встретился в пятницу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, в режиме видеоконференции пообщался с избранными главами регионов и провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20250927/lukashenko-2044775917.html

https://ria.ru/20250926/putin--2044666933.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дмитрий песков, россия, павел зарубин, политика