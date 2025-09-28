https://ria.ru/20250928/peskov-2044906033.html

Экономика России заточена на обеспечение нужд государства, заявил Песков

Экономика России абсолютно заточена на обеспечение нужд социального характера государства, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Экономика России абсолютно заточена на обеспечение нужд социального характера государства, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопросы журналиста "Россия 1" Павла Зарубина, Песков сказал, что экономика РФ хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции."А главное, экономика абсолютно заточена на обеспечение социального характера нашего государства", - отметил Песков.

