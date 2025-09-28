Рейтинг@Mail.ru
13:15 28.09.2025 (обновлено: 13:22 28.09.2025)
Песков высказался о реанимации двусторонних отношений России и США
Песков высказался о реанимации двусторонних отношений России и США
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Работать над реанимацией двусторонних отношений России и США нужно в качестве дополнительного трека, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сказал журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что необходимо выстраивать диалог с США постепенно и терпеливо - вынуждать киевский режим встать на путь мира, европейцев - отказаться от милитаристских позиций."И в качестве дополнительного трека работать над реанимацией наших двусторонних российских и американских отношений", - отметил Песков.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Участник переговоров между США и Россией
Участник переговоров между США и Россией. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Работать над реанимацией двусторонних отношений России и США нужно в качестве дополнительного трека, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сказал журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что необходимо выстраивать диалог с США постепенно и терпеливо - вынуждать киевский режим встать на путь мира, европейцев - отказаться от милитаристских позиций.
"И в качестве дополнительного трека работать над реанимацией наших двусторонних российских и американских отношений", - отметил Песков.
