Песков высказался о реанимации двусторонних отношений России и США

Работать над реанимацией двусторонних отношений России и США нужно в качестве дополнительного трека, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Работать над реанимацией двусторонних отношений России и США нужно в качестве дополнительного трека, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сказал журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что необходимо выстраивать диалог с США постепенно и терпеливо - вынуждать киевский режим встать на путь мира, европейцев - отказаться от милитаристских позиций."И в качестве дополнительного трека работать над реанимацией наших двусторонних российских и американских отношений", - отметил Песков.

