https://ria.ru/20250928/peskov-2044901887.html
Песков высказался о реанимации двусторонних отношений России и США
Песков высказался о реанимации двусторонних отношений России и США - РИА Новости, 28.09.2025
Песков высказался о реанимации двусторонних отношений России и США
Работать над реанимацией двусторонних отношений России и США нужно в качестве дополнительного трека, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T13:15:00+03:00
2025-09-28T13:15:00+03:00
2025-09-28T13:22:00+03:00
сша
россия
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767145441_0:433:2869:2047_1920x0_80_0_0_c7195b87048c46ed32c9e2341b7fe6d5.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Работать над реанимацией двусторонних отношений России и США нужно в качестве дополнительного трека, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сказал журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что необходимо выстраивать диалог с США постепенно и терпеливо - вынуждать киевский режим встать на путь мира, европейцев - отказаться от милитаристских позиций."И в качестве дополнительного трека работать над реанимацией наших двусторонних российских и американских отношений", - отметил Песков.
https://ria.ru/20250928/kitay-2044777714.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767145441_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_8f8a38fe895de7cda84888e37f2dea25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, дмитрий песков, павел зарубин
США, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков высказался о реанимации двусторонних отношений России и США
Песков призвал работать над отношениями с США в качестве дополнительного трека