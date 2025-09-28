https://ria.ru/20250928/peskov-2044898933.html

Песков ответил на вопрос о возможности атаки Кремля Киевом

Песков ответил на вопрос о возможности атаки Кремля Киевом - РИА Новости, 28.09.2025

Песков ответил на вопрос о возможности атаки Кремля Киевом

Тему реакции России на возможные атаки ВСУ на Кремль лучше даже не поднимать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T12:50:00+03:00

2025-09-28T12:50:00+03:00

2025-09-28T16:38:00+03:00

киев

россия

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

в мире

виктор ющенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Тему реакции России на возможные атаки ВСУ на Кремль лучше даже не поднимать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечая на соответствующий вопрос журналиста "России 1" Павлу Зарубину."Наш верховный главнокомандующий, президент, он же говорил уже на эту тему. То есть об этом лучше даже не говорить", — сказал он.По словам представителя Кремля, все адекватные люди это понимают.На прошлой неделе бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал Украину, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и "идти на Москву".Американский президент Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским во вторник опубликовал пост в принадлежащей ему соцсети Truth Social, в котором высказался о территориальных границах Украины. Так, по его утверждению, Киев мог бы вернуть "всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше".Москва не раз подчеркивала, что вхождение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России зафиксировано в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин также заявлял, что Россия никогда не рассматривала вопрос предоставления гарантий Украине в обмен на территории.

https://ria.ru/20250925/lavrov-2044182353.html

https://ria.ru/20250926/tramp-2044444980.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, в мире, виктор ющенко, вооруженные силы рф