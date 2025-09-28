Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможности атаки Кремля Киевом
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 28.09.2025 (обновлено: 16:38 28.09.2025)
Песков ответил на вопрос о возможности атаки Кремля Киевом
Тему реакции России на возможные атаки ВСУ на Кремль лучше даже не поднимать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
2025-09-28T12:50:00+03:00
2025-09-28T16:38:00+03:00
киев
россия
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
виктор ющенко
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Тему реакции России на возможные атаки ВСУ на Кремль лучше даже не поднимать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечая на соответствующий вопрос журналиста "России 1" Павлу Зарубину."Наш верховный главнокомандующий, президент, он же говорил уже на эту тему. То есть об этом лучше даже не говорить", — сказал он.По словам представителя Кремля, все адекватные люди это понимают.На прошлой неделе бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал Украину, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и "идти на Москву".Американский президент Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским во вторник опубликовал пост в принадлежащей ему соцсети Truth Social, в котором высказался о территориальных границах Украины. Так, по его утверждению, Киев мог бы вернуть "всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше".Москва не раз подчеркивала, что вхождение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России зафиксировано в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин также заявлял, что Россия никогда не рассматривала вопрос предоставления гарантий Украине в обмен на территории.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Тему реакции России на возможные атаки ВСУ на Кремль лучше даже не поднимать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечая на соответствующий вопрос журналиста "России 1" Павлу Зарубину.
"Наш верховный главнокомандующий, президент, он же говорил уже на эту тему. То есть об этом лучше даже не говорить", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Обнадеживающий жест". Лавров дал Западу повод задуматься
25 сентября, 08:00
По словам представителя Кремля, все адекватные люди это понимают.
На прошлой неделе бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал Украину, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и "идти на Москву".
Американский президент Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским во вторник опубликовал пост в принадлежащей ему соцсети Truth Social, в котором высказался о территориальных границах Украины. Так, по его утверждению, Киев мог бы вернуть "всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше".
Москва не раз подчеркивала, что вхождение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России зафиксировано в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин также заявлял, что Россия никогда не рассматривала вопрос предоставления гарантий Украине в обмен на территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Я пошутил, а они поверили: Трамп решил уничтожить всю украинскую армию
26 сентября, 08:00
 
