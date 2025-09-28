Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пытается казаться бравым воякой перед Западом, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 28.09.2025 (обновлено: 12:58 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/peskov-2044898240.html
Зеленский пытается казаться бравым воякой перед Западом, заявил Песков
Зеленский пытается казаться бравым воякой перед Западом, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2025
Зеленский пытается казаться бравым воякой перед Западом, заявил Песков
Владимир Зеленский хочет продемонстрировать европейцам, что он "бравый вояка", но положение дел на фронтах свидетельствует об обратном, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T12:44:00+03:00
2025-09-28T12:58:00+03:00
россия
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044078259_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d7bd15238b4c1c15f905b09316b9cfe.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет продемонстрировать европейцам, что он "бравый вояка", но положение дел на фронтах свидетельствует об обратном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормилицы, а также кураторам европейцев. Он хочет продемонстрировать, что он такой "бравый вояка". Между тем, положение дел на фронтах свидетельствует об обратном", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044078259_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_4308acf4b476c944d5aff5d9da4388c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, владимир зеленский
Россия, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Владимир Зеленский
Зеленский пытается казаться бравым воякой перед Западом, заявил Песков

Песков: положение дел в зоне СВО опровергает образ бравого вояки Зеленского

© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Richard Drew
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет продемонстрировать европейцам, что он "бравый вояка", но положение дел на фронтах свидетельствует об обратном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормилицы, а также кураторам европейцев. Он хочет продемонстрировать, что он такой "бравый вояка". Между тем, положение дел на фронтах свидетельствует об обратном", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года
24 сентября, 08:00
 
РоссияВ миреДмитрий ПесковПавел ЗарубинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала