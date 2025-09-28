https://ria.ru/20250928/peskov-2044898240.html
Зеленский пытается казаться бравым воякой перед Западом, заявил Песков
Зеленский пытается казаться бравым воякой перед Западом, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2025
Зеленский пытается казаться бравым воякой перед Западом, заявил Песков
Владимир Зеленский хочет продемонстрировать европейцам, что он "бравый вояка", но положение дел на фронтах свидетельствует об обратном, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T12:44:00+03:00
2025-09-28T12:44:00+03:00
2025-09-28T12:58:00+03:00
россия
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
владимир зеленский
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет продемонстрировать европейцам, что он "бравый вояка", но положение дел на фронтах свидетельствует об обратном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормилицы, а также кураторам европейцев. Он хочет продемонстрировать, что он такой "бравый вояка". Между тем, положение дел на фронтах свидетельствует об обратном", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
россия
