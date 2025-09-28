https://ria.ru/20250928/peskov-2044898240.html

Зеленский пытается казаться бравым воякой перед Западом, заявил Песков

2025-09-28T12:44:00+03:00

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский хочет продемонстрировать европейцам, что он "бравый вояка", но положение дел на фронтах свидетельствует об обратном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормилицы, а также кураторам европейцев. Он хочет продемонстрировать, что он такой "бравый вояка". Между тем, положение дел на фронтах свидетельствует об обратном", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

