Песков направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном
в мире
маргарита симоньян
тигран кеосаян
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Венок с розами от пресс-секретаря главы государства установили у часовни Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте, где состоится прощание. Он украшен лентой с надписью "От семьи Песковых".
