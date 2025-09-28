https://ria.ru/20250928/peskov-2044889491.html

Песков направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном

Песков направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном - РИА Новости, 28.09.2025

Песков направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном, передает... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T11:48:00+03:00

2025-09-28T11:48:00+03:00

2025-09-28T11:48:00+03:00

в мире

маргарита симоньян

тигран кеосаян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044600814_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ac35d223894da37c6c797ea0363a092b.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Венок с розами от пресс-секретаря главы государства установили у часовни Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте, где состоится прощание. Он украшен лентой с надписью "От семьи Песковых".

https://ria.ru/20250109/keosayan-1992864598.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, маргарита симоньян, тигран кеосаян