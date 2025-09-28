Рейтинг@Mail.ru
Песков направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном - РИА Новости, 28.09.2025
11:48 28.09.2025
Песков направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном
в мире
маргарита симоньян
тигран кеосаян
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Венок с розами от пресс-секретаря главы государства установили у часовни Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте, где состоится прощание. Он украшен лентой с надписью "От семьи Песковых".
в мире, маргарита симоньян, тигран кеосаян
В мире, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Венок с розами от пресс-секретаря главы государства установили у часовни Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте, где состоится прощание. Он украшен лентой с надписью "От семьи Песковых".
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
В мире, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян
 
 
