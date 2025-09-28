Протесты молодежи в Перу переросли в столкновения с полицией, пишут СМИ
Столкновения с полицией во время антиправительственных протестов в Лиме, Перу
© Getty Images / Anadolu/Klebher Vasquez
Столкновения с полицией во время антиправительственных протестов в Лиме, Перу
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Антиправительственные протесты в Лиме переросли в столкновения с полицией, сообщила газета Republica.
Republica сообщила, что протестующие выступали против пенсионной реформы, а также требовали освобождения Самуэля Родригеса, арестованного за нападение на полицейского в ходе протестов 21 сентября.
"Тысячи молодых людей поколения Z в сопровождении пенсионеров, работников транспортной сферы и членов профсоюзов выразили свое несогласие с властями. В результате подавления протеста силами полиции по меньшей мере восемь человек получили ранения", - говорится в публикации.
Радиостанция RPP сообщила, что одним из требований протестующих к властям стало обеспечение безопасности на фоне разгула организованной преступности, в особенности на фоне участившихся нападений на транспорте.
На информационном портале правительства Перу ранее сообщили, что во время предыдущей фазы протестов поколения Z 21 сентября, переросших в столкновения с полицией, 22-летний студент был взят под превентивный арест сроком на три месяца за нанесение травм сотруднику правоохранительных органов.