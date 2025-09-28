Рейтинг@Mail.ru
Протесты молодежи в Перу переросли в столкновения с полицией, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 28.09.2025 (обновлено: 10:01 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/peru-2044870774.html
Протесты молодежи в Перу переросли в столкновения с полицией, пишут СМИ
Протесты молодежи в Перу переросли в столкновения с полицией, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2025
Протесты молодежи в Перу переросли в столкновения с полицией, пишут СМИ
Антиправительственные протесты в Лиме переросли в столкновения с полицией, сообщила газета Republica. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T09:48:00+03:00
2025-09-28T10:01:00+03:00
в мире
лима (город)
перу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044872099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b1cad5fba04ba6cb03c7b91858b2b78.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Антиправительственные протесты в Лиме переросли в столкновения с полицией, сообщила газета Republica. Republica сообщила, что протестующие выступали против пенсионной реформы, а также требовали освобождения Самуэля Родригеса, арестованного за нападение на полицейского в ходе протестов 21 сентября. "Тысячи молодых людей поколения Z в сопровождении пенсионеров, работников транспортной сферы и членов профсоюзов выразили свое несогласие с властями. В результате подавления протеста силами полиции по меньшей мере восемь человек получили ранения", - говорится в публикации. Радиостанция RPP сообщила, что одним из требований протестующих к властям стало обеспечение безопасности на фоне разгула организованной преступности, в особенности на фоне участившихся нападений на транспорте. На информационном портале правительства Перу ранее сообщили, что во время предыдущей фазы протестов поколения Z 21 сентября, переросших в столкновения с полицией, 22-летний студент был взят под превентивный арест сроком на три месяца за нанесение травм сотруднику правоохранительных органов.
https://ria.ru/20250313/infobae-2004656934.html
лима (город)
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044872099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d89c64f856fff33b380a6b4e35a28d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лима (город), перу
В мире, Лима (город), Перу
Протесты молодежи в Перу переросли в столкновения с полицией, пишут СМИ

Republica: протесты в Лиме переросли в столкновения с полицией

© Getty Images / Anadolu/Klebher VasquezСтолкновения с полицией во время антиправительственных протестов в Лиме, Перу
Столкновения с полицией во время антиправительственных протестов в Лиме, Перу - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Getty Images / Anadolu/Klebher Vasquez
Столкновения с полицией во время антиправительственных протестов в Лиме, Перу
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Антиправительственные протесты в Лиме переросли в столкновения с полицией, сообщила газета Republica.
Republica сообщила, что протестующие выступали против пенсионной реформы, а также требовали освобождения Самуэля Родригеса, арестованного за нападение на полицейского в ходе протестов 21 сентября.
"Тысячи молодых людей поколения Z в сопровождении пенсионеров, работников транспортной сферы и членов профсоюзов выразили свое несогласие с властями. В результате подавления протеста силами полиции по меньшей мере восемь человек получили ранения", - говорится в публикации.
Радиостанция RPP сообщила, что одним из требований протестующих к властям стало обеспечение безопасности на фоне разгула организованной преступности, в особенности на фоне участившихся нападений на транспорте.
На информационном портале правительства Перу ранее сообщили, что во время предыдущей фазы протестов поколения Z 21 сентября, переросших в столкновения с полицией, 22-летний студент был взят под превентивный арест сроком на три месяца за нанесение травм сотруднику правоохранительных органов.
Столкновения с полицией на акции в поддержку пенсионеров в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
СМИ: десятки людей вновь вышли на улицы Буэнос-Айреса после акции протеста
13 марта, 06:10
 
В миреЛима (город)Перу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала