"Сердце Молдовы" не сможет поддержать протесты в Молдавии, сообщила Влах

2025-09-28T12:08:00+03:00

2025-09-28T12:08:00+03:00

2025-09-28T12:34:00+03:00

КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Партия "Сердце Молдовы" не сможет поддержать протесты патриотического блока в Молдавии, хотя является ее частью, из-за решения Апелляционной палаты и ЦИК ограничить деятельность политсилы, заявила РИА Новости председатель партии, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Экс-президент Молдавии, один из лидеров патриотического блока Игорь Додон ранее заявил, что в понедельник, 29 сентября, перед зданием парламента пройдет акция протеста, чтобы отпраздновать победу оппозиции или выступить против фальсификации выборов. "К сожалению, решение, которое было принято Апелляционной палатой, ограничила партию Inima Moldovei ("Сердце Молдовы" - ред.) в своих действиях, из-за этого решения Центральная избирательная комиссия абсолютно необоснованно приняла решение об исключении партии из списка блока. В то же время они своим решением обозначили, что партия Inima Moldovei не может участвовать ни в протестах, ни в демонстрациях", - заявила Влах. Она подтвердила заявление адвокатов партии о том, что решения Апелляционной палаты и ЦИК будут опротестованы. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении на 12 месяцев деятельности одной из партий Патриотического блока - "Сердце Молдовы". ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. При этом из-за исключения "Сердца Молдовы" блок обязали в течение суток скорректировать списки кандидатов, чтобы соблюсти гендерную пропорциональность. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

