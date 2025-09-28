https://ria.ru/20250928/parodiya-2044956434.html
Российского блогера внесли в базу "Миротворца" после пародий на Зеленского
Российского блогера внесли в базу "Миротворца" после пародий на Зеленского - РИА Новости, 28.09.2025
Российского блогера внесли в базу "Миротворца" после пародий на Зеленского
Российский блогер Макс Комикадзе, снимавший пародии на Владимира Зеленского, весен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский блогер Макс Комикадзе, снимавший пародии на Владимира Зеленского, весен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой сайта. На "Миротворце" указано, что данные блогера внесены в базу сайта из-за поддержки России. Его также обвиняют в "покушении на территориальную целостность Украины". Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
