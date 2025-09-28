https://ria.ru/20250928/ostrova-2044871666.html

МИД Ирана опроверг заявления ССАГПЗ о праве на острова Персидского залива

ТЕГЕРАН, 28 сен - РИА Новости. Тегеран опровергает заявления Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Великобритании касательно права Ирана на владение островами Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи. "Официальный представитель МИД, опровергнув безосновательные заявления, высказанные в совместном обращении ССАГПЗ и Великобритании касательно трех иранских островов в Персидском заливе, указал на неоспоримый суверенитет Ирана над островами Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб… и пояснил, что эти три острова были и будут неотделимой частью территории страны, и повторение безосновательных заявлений в политических обращениях никак не поменяет географических, исторических и правовых реалий", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства исламской республики. Багаи добавил, что странам ССАГПЗ следует стремиться к сотрудничеству в регионе Ближнего Востока, а не втягивать в него таких дестабилизирующих ситуацию внерегиональных игроков, как Великобритания. В конце декабря главный судья провинции Хормозган, расположенной на юге Ирана, Моджтаба Гахремани, заявил, что Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса в Персидском заливе. Проблема определения границ в Персидском заливе и территориальная принадлежность островов акватории возникла еще полвека назад. Множество раз его поднимала Саудовская Аравия. В начале сентября 2024 года бывший официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что три острова в Персидском заливе - Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса - являются неотъемлемой частью территории Ирана. Тогда же Канаани осудил итоговое заявление 161-го заседания министров иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде, в котором лидеры арабских государств претендовали на право обладанием вышеперечисленными островами. В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

