МИД Ирана опроверг заявления ССАГПЗ о праве на острова Персидского залива
Багаи опроверг заявления ССАГПЗ и Британии о праве на острова Персидского залива
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 сен - РИА Новости. Тегеран опровергает заявления Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Великобритании касательно права Ирана на владение островами Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
"Официальный представитель МИД, опровергнув безосновательные заявления, высказанные в совместном обращении ССАГПЗ и Великобритании касательно трех иранских островов в Персидском заливе, указал на неоспоримый суверенитет Ирана над островами Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб… и пояснил, что эти три острова были и будут неотделимой частью территории страны, и повторение безосновательных заявлений в политических обращениях никак не поменяет географических, исторических и правовых реалий", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства исламской республики.
Багаи добавил, что странам ССАГПЗ следует стремиться к сотрудничеству в регионе Ближнего Востока, а не втягивать в него таких дестабилизирующих ситуацию внерегиональных игроков, как Великобритания.
В конце декабря главный судья провинции Хормозган, расположенной на юге Ирана, Моджтаба Гахремани, заявил, что Иран выпустил документ о демаркации границы острова Абу-Муса в Персидском заливе.
Проблема определения границ в Персидском заливе и территориальная принадлежность островов акватории возникла еще полвека назад. Множество раз его поднимала Саудовская Аравия.
В начале сентября 2024 года бывший официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что три острова в Персидском заливе - Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса - являются неотъемлемой частью территории Ирана. Тогда же Канаани осудил итоговое заявление 161-го заседания министров иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Эр-Рияде, в котором лидеры арабских государств претендовали на право обладанием вышеперечисленными островами.
