Воронин предупредил о подготовке фальсификаций на выборах в Молдавии

Воронин предупредил о подготовке фальсификаций на выборах в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025

Воронин предупредил о подготовке фальсификаций на выборах в Молдавии

Сопредседатель оппозиционного Патриотического блока, лидер партии коммунистов и бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил РИА Новости в воскресенье, что

2025-09-28T12:43:00+03:00

2025-09-28T12:43:00+03:00

2025-09-28T13:14:00+03:00

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционного Патриотического блока, лидер партии коммунистов и бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил РИА Новости в воскресенье, что власти Молдавии готовят фальсификации на зарубежных избирательных участках. "В типографиях уже нашли бюллетени со штампом "VOTAT", то есть якобы уже проголосованные. Обычно за границей голосует около 300 тысяч человек, но на эти выборы отправили 800 тысяч бюллетеней. Разница в полмиллиона создаёт возможность "досчитать" результат, если в самой Молдове будет провал, как это случилось на референдуме и на выборах "мадам-президента", - сказал Воронин в комментарии РИА Новости. По его словам, такие указания направлены во все зарубежные диппредставительства, кроме стран СНГ. "Мы не ожидаем, что итоги выборов будут отражать волю граждан - их нарисуют те, кто держится за власть", - подчеркнул политик. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

