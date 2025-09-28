https://ria.ru/20250928/operatsiya-2044977797.html
Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойца с тяжелыми ранениями
Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойца с тяжелыми ранениями - РИА Новости, 28.09.2025
Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойца с тяжелыми ранениями
Хирурги подразделения "Ахмат" провели в госпитале сложнейшую многоэтапную операцию и спасли жизнь военнослужащему, получившему тяжёлое сочетанное ранение в... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T21:11:00+03:00
2025-09-28T21:11:00+03:00
2025-09-28T21:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
днр
украина
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19084/60/190846059_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_b4392e9caac23f5de784de013dc2021d.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Хирурги подразделения "Ахмат" провели в госпитале сложнейшую многоэтапную операцию и спасли жизнь военнослужащему, получившему тяжёлое сочетанное ранение в результате миномётного обстрела, рассказал РИА Новости врач-травматолог с позывным "Гвоздь". "Несколько дней назад привезли бойца с тяжёлым ранением — таза и нижних конечностей. С момента ранения прошёл примерно час. Он получил ранение в результате миномётного обстрела", — сообщил медик. По его словам, у военнослужащего было проникающее ранение таза с повреждением мочевого пузыря и прямой кишки, множественные осколочные повреждения ног, включая ранение магистральной подколенной артерии на правой ноге, а также отрыв левой стопы. "Массивное кровотечение угрожало жизни пациента, а проникающее ранение таза опасно развитием перитонита — инфекционного воспаления брюшной полости", — отметил врач. Хирурги в первую очередь восстановили кровоток в повреждённой подколенной артерии, чтобы спасти конечность. Затем перешли к устранению повреждений в области таза, после чего выполнили ампутацию левой стопы и хирургическую обработку всех ран. "Операция длилась около пяти с половиной часов. Было несколько этапов — ревизия сосудистого пучка, восстановление кровотока с помощью анастомоза, обработка ран и операция на животе. Сейчас жизнь бойца вне опасности", — добавил "Гвоздь".
https://ria.ru/20240812/vrachi-1965585039.html
https://ria.ru/20250829/svo-2038236267.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19084/60/190846059_92:0:2759:2000_1920x0_80_0_0_965bed66c13fd5735051e9d82bbd07af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днр, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ДНР, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойца с тяжелыми ранениями
Врачи "Ахмата" провели сложнейшую многоэтапную операцию и спасли жизнь бойца
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Хирурги подразделения "Ахмат" провели в госпитале сложнейшую многоэтапную операцию и спасли жизнь военнослужащему, получившему тяжёлое сочетанное ранение в результате миномётного обстрела, рассказал РИА Новости врач-травматолог с позывным "Гвоздь".
«
"Несколько дней назад привезли бойца с тяжёлым ранением — таза и нижних конечностей. С момента ранения прошёл примерно час. Он получил ранение в результате миномётного обстрела", — сообщил медик.
По его словам, у военнослужащего было проникающее ранение таза с повреждением мочевого пузыря и прямой кишки, множественные осколочные повреждения ног, включая ранение магистральной подколенной артерии на правой ноге, а также отрыв левой стопы.
"Массивное кровотечение угрожало жизни пациента, а проникающее ранение таза опасно развитием перитонита — инфекционного воспаления брюшной полости", — отметил врач.
Хирурги в первую очередь восстановили кровоток в повреждённой подколенной артерии, чтобы спасти конечность. Затем перешли к устранению повреждений в области таза, после чего выполнили ампутацию левой стопы и хирургическую обработку всех ран.
"Операция длилась около пяти с половиной часов. Было несколько этапов — ревизия сосудистого пучка, восстановление кровотока с помощью анастомоза, обработка ран и операция на животе. Сейчас жизнь бойца вне опасности", — добавил "Гвоздь".