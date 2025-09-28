Рейтинг@Mail.ru
Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойца с тяжелыми ранениями
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 28.09.2025
Врачи "Ахмата" спасли жизнь бойца с тяжелыми ранениями
специальная военная операция на украине
днр
украина
вооруженные силы украины
происшествия
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Хирурги подразделения "Ахмат" провели в госпитале сложнейшую многоэтапную операцию и спасли жизнь военнослужащему, получившему тяжёлое сочетанное ранение в результате миномётного обстрела, рассказал РИА Новости врач-травматолог с позывным "Гвоздь". "Несколько дней назад привезли бойца с тяжёлым ранением — таза и нижних конечностей. С момента ранения прошёл примерно час. Он получил ранение в результате миномётного обстрела", — сообщил медик. По его словам, у военнослужащего было проникающее ранение таза с повреждением мочевого пузыря и прямой кишки, множественные осколочные повреждения ног, включая ранение магистральной подколенной артерии на правой ноге, а также отрыв левой стопы. "Массивное кровотечение угрожало жизни пациента, а проникающее ранение таза опасно развитием перитонита — инфекционного воспаления брюшной полости", — отметил врач. Хирурги в первую очередь восстановили кровоток в повреждённой подколенной артерии, чтобы спасти конечность. Затем перешли к устранению повреждений в области таза, после чего выполнили ампутацию левой стопы и хирургическую обработку всех ран. "Операция длилась около пяти с половиной часов. Было несколько этапов — ревизия сосудистого пучка, восстановление кровотока с помощью анастомоза, обработка ран и операция на животе. Сейчас жизнь бойца вне опасности", — добавил "Гвоздь".
украина
днр, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ДНР, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Операция
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Операция. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Хирурги подразделения "Ахмат" провели в госпитале сложнейшую многоэтапную операцию и спасли жизнь военнослужащему, получившему тяжёлое сочетанное ранение в результате миномётного обстрела, рассказал РИА Новости врач-травматолог с позывным "Гвоздь".
«
"Несколько дней назад привезли бойца с тяжёлым ранением — таза и нижних конечностей. С момента ранения прошёл примерно час. Он получил ранение в результате миномётного обстрела", — сообщил медик.
По его словам, у военнослужащего было проникающее ранение таза с повреждением мочевого пузыря и прямой кишки, множественные осколочные повреждения ног, включая ранение магистральной подколенной артерии на правой ноге, а также отрыв левой стопы.
"Массивное кровотечение угрожало жизни пациента, а проникающее ранение таза опасно развитием перитонита — инфекционного воспаления брюшной полости", — отметил врач.
Хирурги в первую очередь восстановили кровоток в повреждённой подколенной артерии, чтобы спасти конечность. Затем перешли к устранению повреждений в области таза, после чего выполнили ампутацию левой стопы и хирургическую обработку всех ран.
"Операция длилась около пяти с половиной часов. Было несколько этапов — ревизия сосудистого пучка, восстановление кровотока с помощью анастомоза, обработка ран и операция на животе. Сейчас жизнь бойца вне опасности", — добавил "Гвоздь".
Специальная военная операция на УкраинеДНРУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
