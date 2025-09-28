Глава МИД Сингапура призвал реформировать ООН
Глава МИД Сингапура Балакришнан призвал реформировать ООН
© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 28 сен – РИА Новости. Необходимо реформировать ООН, включая ограничение "циничного использования" права вето постоянными членами Совета Безопасности, заявил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
"Совету Безопасности, на который Устав ООН возлагает главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, необходима реформа для более эффективного выполнения этого мандата. Учащающееся и, позволю себе добавить, циничное использование права вето постоянными членами Совбеза должно быть ограничено. И все члены ООН должны достичь соглашения о том, как право вето будет осуществляться в будущем", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
По его словам, необходимо укреплять взаимодействие между Советом Безопасности и Генеральной ассамблеей для создания "более представительной и инклюзивной ООН", которая бы отражала современные реалии и работала на благо людей.
