07:33 28.09.2025
В аэропортах Жуковского и Калуги сняли ограничения на полеты
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Жуковского и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Жуковского и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Жуковский ("Раменское"), Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале. Он добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, выполнявших рейсы в Жуковский.
В аэропортах Жуковского и Калуги сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Жуковского и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Жуковский ("Раменское"), Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, выполнявших рейсы в Жуковский.
Международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В аэропорту Пскова сняли ограничения на полеты
