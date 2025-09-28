https://ria.ru/20250928/ogranicheniya-2044859357.html

В аэропортах Жуковского и Калуги сняли ограничения на полеты

В аэропортах Жуковского и Калуги сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 28.09.2025

В аэропортах Жуковского и Калуги сняли ограничения на полеты

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Жуковского и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Жуковского и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Жуковский ("Раменское"), Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале. Он добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, выполнявших рейсы в Жуковский.

